Abd'li gazeteci smith: veliaht prens bin selman, kaşıkçı cinayetinin sorumluluğunu...

Programın tanıtım fragmanında, Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sorulara ilk kez bir söyleşide yanıt verdiği vurgulanarak, Selman'ın gazeteci Smith ile diyaloğundan bölümler, Bin Selman'ın fotoğrafı ile ekrana taşındı.

PBS'de 1 Ekim'de yayınlanacağı duyurulan röportajdan tanıtım alıntılarının bulunduğu fragmanda, "Kaşıkçı cinayetindeki rolünü sorduğumda 'Bu olay benim sorumluluğum dahilinde oldu. Tüm sorumluluğu üstleniyorum çünkü benim sorumluluğum dahilinde oldu' " ifadeleri Martin Smith'in kendi sesinden veriliyor.

"Sizin bilginiz olmadan nasıl böyle bir şey olabilir?" sorusunu Veliaht Prens Bin Selman'ın, "Suudi Arabistan'da 20 milyon insan yaşıyor. 3 milyon devlet çalışanı var" dediğini belirten Martin Smith, "Peki onlar sizin uçaklarınızdan birini alabilirler mi?" sorusuna da "İşlerimi takip eden görevliler, bakanlar var. Bu onların sorumluluğu. Onların bunu yapmaya yetkisi var" cevabını verdiğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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