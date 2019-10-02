ABD'li gazetecilerden Kaşıkçı'yı anma töreni

ABD Ulusal Basın Kulübü tarafından, öldürülen Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı için anma töreni düzenlendi.



ABD Ulusal Basın Kulübü geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için anma töreni düzenledi. Törende kulübün başkanı Alison Fitzgerald Kodjak bir konuşma gerçekleştirdi. Kodjak, Kaşıkçı'nın tam bir sene önce evlilik işlemleri dolayısı ile Suudi Konsolosluğuna gittiğini ve orada öldürüldüğünü vurgulayarak, ABD İstihbaratının kısa süre sonra cinayetin Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın emri ile gerçekleştirildiğini ortaya çıkardığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde Muhammed Bin Selman'ın cinayetin sorumluluğunu kabul ettiğini hatırlatan Kodjak, "Bu röportaj çok çarpıcı bir andı. Çünkü bu tamda Cemal'in savaş verdiği şeydi" ifadelerini kullandı.



Daha sonra basına açıklamada bulunan ABD'li gazeteci Michael de Dora, ABD Ulusal Basın Kulübünün böyle bir etkinliği düzenlemiş olmasının çok anlamalı olduğunu belirterek, Kaşıkçı'nın korkunç bir cinayete kurban gittiğini hatırlattı. Dora, uluslararası kurumlar tarafından bağımsız bir soruşturmanın yürütülmesine çalışıldığını belirterek basın olarak ABD hükümetine de üzerine düşenleri yerine getirmeleri için baskı uyguladıklarını söyledi. - WASHINGTON