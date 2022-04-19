ABD'li gazetecinin sosyal medya tuzağı deşifre oldu - Son Dakika
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ABD'li gazetecinin sosyal medya tuzağı deşifre oldu

19.04.2022 09:19
ABD'li gazetecinin sosyal medya tuzağı deşifre oldu

ALMANYA'da yaşayan ABD'li gazeteci Lindsey Tyler Snell'in, aralarında askeri personelin de olduğu çok sayıda Türk vatandaşı sosyal medyada tuzağına düşürerek, Türkiye'nin özellikle Libya, Suriye ve Azerbaycan gibi yurt dışındaki askeri varlığı ile savunma sanayisine dair bilgi derlemeye...

ALMANYA'da yaşayan ABD'li gazeteci Lindsey Tyler Snell'in, aralarında askeri personelin de olduğu çok sayıda Türk vatandaşı sosyal medyada tuzağına düşürerek, Türkiye'nin özellikle Libya, Suriye ve Azerbaycan gibi yurt dışındaki askeri varlığı ile savunma sanayisine dair bilgi derlemeye çalıştığı ortaya çıktı.

ABD'li gazeteci Lindsey Tyler Snell'in, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya uygulamaları üzerinden askeri personelle iletişim kurup, Türkiye'nin askeri operasyonları hakkında bilgi derlemeye çalıştığı belirlendi. Snell'in, 'Tinder' gibi sosyal çöpçatanlık uygulamalarıyla da iletişime geçtiği askeri personelle cinsel içerikli sohbetlerde bulunup, video ile fotoğraf paylaştığı tespit edildi.

AZERİ ASKERLER DE HEDEFİNDESnell'in, sosyal medya hesapları üzerinden yurt dışında görevli askeri personeli ve Azeri askerleri de hedef aldığı, ağına düşürdüğü kişilerden Türkiye'nin operasyonları ile askeri varlığı hakkında detay bilgi edinmeye çalıştığı anlaşıldı. Snell'in ayrıca 2'nci Karabağ Savaşı'nda Türkiye ve Azerbaycan aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu, Ermenistan'la iş birliği içinde Türkiye aleyhtarı yayınlar gerçekleştirdiği belirlendi.2016'DA YAKALANIP SINIR DIŞI EDİLMİŞ

Öte yandan Snell'in Ağustos 2016'da Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan girerken yakalandığı, 'askeri yasak bölgeyi ihlal ve casusluk' suçlamasıyla 2016 yılının Ağustos-Ekim ayları arasında tutuklu kalmasının ardından sınır dışı edildiği öğrenildi. Hakkında 'G-87' tahdit koduyla Türkiye'ye giriş yasağı bulunan ABD uyruklu Lindsey Tyler Snell'in sosyal medya üzerinden PKK/ YPG ile FETÖ ile etkileşim halinde olduğu, ayrıca FETÖ bağlantılı 'The Investigative Journal' internet sitesi yazarlarından olduğu bildirildi.


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Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, Suriye, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABD'li gazetecinin sosyal medya tuzağı deşifre oldu - Son Dakika


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