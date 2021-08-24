Üye Girişi
ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü - Son Dakika

ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü

24.08.2021 14:22

ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesinin ortaya attığı iddia gündem oldu. Haberde yer verilen ilginç detaylara göre Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesinden sonra Biden yönetimi ile yüz yüze ilk temas pazartesi günü gerçekleşti. Kabil'de yapılan görüşmeyi ABD adına CIA Direktörü William J. Burns yaptı.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi üzerine tüm dikkatler bölgeye çevrildi. Birçok yabancı ülke, askerlerini tahliye operasyonları için Afganistan'a gönderirken özellikle oradaki ABD askerlerinin geleceği tartışma konusu oldu.

ABD'nin yıllardır Afganistan'da söz sahibi olması, askerlerinin çekeceğini söyleyip hala bu yönde bir gelişmenin yaşanmaması kafaları karıştırıyor. Çekilme için son gün olarak belirtilen 31 Ağustos'a sayılı günler kalmışken ABD yönetimi ile Taliban arasında yapılan gizli bir görüşme ifşa oldu.

KABİL'DE GÖRÜŞTÜLER

ABD'li Washington Post gazetesi CIA Direktörü William J. Burns ile Taliban'ın siyasi lideri Abdul Ghani Baradar'ın pazartesi günü başkent Kabil'de gizli bir toplantı yaptığını öne sürdü. Ses getiren bu haber sonrası CIA herhangi bir açıklama yapmadı.

TAHLİYE OPERASYONLARINI GÖRÜŞTÜLER İDDİASI

Bazı kaynaklar ise görüşmenin konusunun, Afganistan'dan yapılan tahliyeler olduğunu belirtti. Bilindiği üzere ABD ve müttefiklerinin tahliyeleri 31 Ağustos'a kadar sonlandırması gerekiyor. Taliban, bu tarihin uzatılması teklifini kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü

Tam Gemi Şok Denemeleri, Washington, Taliban, Kabil, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü 13:57 Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı 13:51 Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı 13:33 Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı
Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz 13:06 Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz Burak Deniz ve Didem Soydan denizde aşk tazeledi 12:42 Burak Deniz ve Didem Soydan denizde aşk tazeledi Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu 12:27 Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu
Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız 11:51 Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız Ünlü aktör James McAvoy'dan oyun itirafı: Çok fazla Oblivion oynadığım için Xbox 360 diskini yaktım 11:41 Ünlü aktör James McAvoy'dan oyun itirafı: Çok fazla Oblivion oynadığım için Xbox 360 diskini yaktım

Son Dakika Haberleri
14:07 Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti
13:57 Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü
13:51 Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı
13:37 Kazdağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı! Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor
13:32 Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı
13:05 Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz
12:46 Gökhan Gönül, dün yayınlanan program sonrası öz kardeşine kavuştu
12:42 Burak Deniz ve Didem Soydan denizde aşk tazeledi
12:32 Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi
12:22 "Asla oynamam" demişti! Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye transfer oluyor
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti         
14:07
Türk Hava Kurumu Üniversitesi, eski rektörüne 146 bin 516 TL'lik tazminat davası açtı Türk Hava Kurumu Üniversitesi, eski rektörüne 146 bin 516 TL'lik tazminat davası açtı         
13:52
10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor 10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor         
13:44
Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş         
13:11
Gökhan Gönül, dün yayınlanan program sonrası öz kardeşine kavuştu Gökhan Gönül, dün yayınlanan program sonrası öz kardeşine kavuştu         
12:46
Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi         
12:32
"Asla oynamam" demişti! Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye transfer oluyor         
12:23
Taliban'ın gelmesiyle hayalleri suya düştü! Zakia Khudadadi, Paralimpik Oyunları'nda Afganistan'ı temsil eden ilk kadın olacaktı, Taliban'ın gelmesiyle hayalleri suya düştü! Zakia Khudadadi, Paralimpik Oyunları'nda Afganistan'ı temsil eden ilk kadın olacaktı,         
11:49
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi         
11:08
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Bakan Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerinin bugün hesaplarda olacağını söyledi Bakan Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerinin bugün hesaplarda olacağını söyledi         
10:13
Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu         
10:04
Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin         
10:00
Oyuncu Celil Nalçakan, Oyuncu Celil Nalçakan, "Tarih bilinci olan genç küpe takmaz" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt verdi: Ustaya saygımız sonsuz da bu ne Allah Aşkına         
09:56
Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı         
00:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 14:28:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement