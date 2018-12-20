ABD'li Gazi, Meksika Duvarı İçin Kampanya Başlattı
1 saat önce
ABD'li bir gazi, Devlet Başkanı Donald Trump'ın yaptırdığı Meksika duvarı için kampanya başlatarak 4 günde 1 milyon dolar bağış toplandı.
ABD'li bir gazi, Devlet Başkanı Donald Trump'ın yaptırdığı Meksika duvarı için kampanya başlatarak 4 günde 1 milyon dolar bağış toplandı.
ABD Hava Kuvvetleri'nde görev yapmış olan Gazi Brian Kolfage, Trump'ın Meksika sınırına yaptırdığı duvar için geçtiğimiz hafta bir kampanya başlattı. ABD ordusuna hizmet ettiği dönemde bacaklarını ve bir kolunu kaybeden 37 yaşındaki gazi, 4 günde 1 milyon dolar bağış topladı. 2004 yılında Irak'ta çatışan 2 çocuk babası Kolfage, "Trump'a oy veren 63 milyon kişi en az 80 dolar verirse duvarı inşa edebiliriz" ifadesini kullandı.
Meksika Duvarı Projesi için toplamda 5 milyar dolar gerekiyor. - WASHINGTON
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:35 Kaynak: İHA
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