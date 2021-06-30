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ABD'li general çekilmeden sonra Afganistan'da iç savaş uyarısı yaptı - Son Dakika
BBC

ABD'li general çekilmeden sonra Afganistan'da iç savaş uyarısı yaptı

30.06.2021 03:52
ABD'li general çekilmeden sonra Afganistan'da iç savaş uyarısı yaptı, System.String[]

Afganistan'daki Amerikan güçlerinin komutanı General Scott Miller, son Amerikan askerleri ülkeyi terk etmeye hazırlanırken, Afganistan'ın iç savaşa doğru gitme riski taşıdığını söyledi.

Afganistan'daki Amerikan güçlerinin komutanı General Scott Miller, son Amerikan askerleri ülkeyi terk etmeye hazırlanırken, Afganistan'ın iç savaşa doğru gitme riski taşıdığını söyledi.

ABD güçlerinin geçen ay çekilmeye başlamasından bu yana hükümet güçleri ve Taliban arasındaki çatışmalar yoğunlaştı ve Taliban geniş toprak kazanımları elde etti.

Ülkede kalan tüm Amerikan birliklerinin 11 Eylül'deki son süreden önce çekilmesi bekleniyor.

General Scott Miller, uluslararası askerlerin ülkeyi terk etmesinden sonra lider kadrosunun birleşememsi halinde, ülkenin "çok zor bir dönemle" yüzleşebileceğini söyledi.

ABD önderliğindeki uluslararası misyonun komutanından gelen uyarı, Taliban birçok bölgeyi geçirirken Birleşmiş Milletler'in "vahim senaryolar" uyarısından birkaç gün sonra geldi.

BM, Taliban'ın Mayıs ayından bu yana 370 bölgenin 50'sini ele geçirdiğini, birçok kenti kuşattığını ve başkent Kabil'e yaklaştığını söylemişti.

Özellikle Batı ülkeleri, Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanamaması durumunda Kabil'deki diplomatik misyonlarının geleceğinin tehlikeye gireceğini söylüyor. Avustralya ülkedeki büyükelçiliğini kapatacağını açıklayan ilk ülkelerden oldu.

Türkiye ise bu havalimanının güvenliğini sağlamak için Afganistan'da kalmayı değerlendiriyor.

General Miller nadiren düzenlediği basın toplantısında "Şu anad güvenlik durumu iyi değil. Şu anki haliyle devam ederse, iç savaş kesinlikle gerçekleşebilecek bir ihtimal. Bu, dünyayı kayglandırmalı" dedi.

Miller ayrıca, Taliban'ı ABD'yle varılan anlaşmada verdiği şiddeti azaltma taahhüdünü yerine getirmemekle suçladı.

Taliban, son günlerde Afganistan genelinde 100'den fazla bölgeyi ele geçirdiğini söylüyor. Uzmanlar, bunu Afgan güçlerine Amerikan hava desteği verilmemesine bağlıyor. Ancak General Miller, Taliban'a yönelik Amerikan hava saldırılarının ihtimal dışı olmadığını vurguladı.

Miller "Hiç hava saldırısı olmadığını görmek isterim, ancak hiç hava saldırısı olmaması için tüm şiddeti durdurmanız gerekir" diye konuştu.

ABD öncülüğündeki güçler Ekim 2001'de Taliban yönetimin devirmişti. Taliban, Usame bin Laden ve ABD'ye yönelik 11 Eylül saldırılarıyla bağlantılı El Kaide militanlarına ev sahipliği yapıyordu.

Son Alman askerleri çekildi

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan güçlerinin Afganistan'ın bir kez daha yabancı cihatçıların Batı'ya karşı saldırı planlayacağı bir üs olmayacağını garanti altına aldıklarından, çekilmelerinin meşru olduğunu söylüyor.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkesinin güvenlik güçlerinin Taliban'ı kontrol altında tutma kabiliyetine sahip olduğu konusunda ısrarlı, ancak birçok kişi uluslararası güçlerin çekilmesinin Afganistan'ın yine Taliban'ın kontrolüne geçmesine neden olacağına inanıyor.

ABD Başkanı Biden, ABD'nin çekilmenin ardından da Afganistan'a destek olacağını taahhüt etse de, bu desteğin "askeri" olmayacağını vurguladı.

Bu arada, Afganistan'dan son Alman askerleri de Salı günü çekildi. Alman Savunma bakanlığı 2001'den bu yana 150 bin Alman askerinin bu ülkede görev yaptığını açıkladı.

ABD'li general çekilmeden sonra Afganistan'da iç savaş uyarısı yaptı

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Son Dakika Dünya ABD'li general çekilmeden sonra Afganistan'da iç savaş uyarısı yaptı - Son Dakika Dünya

BBC

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