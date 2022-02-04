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ABD'li general McKenzie: "Suriye'deki DEAŞ operasyonunun amacı Kureyşi'yi yakalamaktı" - Son Dakika

ABD'li general McKenzie: "Suriye'deki DEAŞ operasyonunun amacı Kureyşi'yi yakalamaktı"

04.02.2022 01:18
ABD'li general McKenzie: "Suriye'deki DEAŞ operasyonunun amacı Kureyşi'yi yakalamaktı"

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie, DEAŞ elebaşı İbrahim El Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğü Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonla ilgili, "Misyonun amacı onu yakalamaktı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie, DEAŞ elebaşı İbrahim El Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğü Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonla ilgili, "Misyonun amacı onu yakalamaktı." dedi.

McKenzie, Orta Doğu Enstitüsünün "MEI-CENTCOM Yıllık Konferansında" önceki gece ABD özel kuvvetlerinin İdlib'de DEAŞ elebaşı Kureyşi'ye yönelik düzenlediği operasyon hakkında bilgi verdi.

Operasyonun uzun menzilli helikopter baskını ile gerçekleştirildiğini belirten McKenzie, "Niyet DEAŞ liderinin yakalanmasıydı, operasyonun amacı buydu ancak ustalıkla planlanmış ve yürütülen operasyon Ebu Bekir El Bağdadi'nin halefinin ölümüyle sonuçlandı." şeklinde konuştu.

McKenzier, Kureyşi'nin Bağdadi kadar bilinmediğini kaydederek, "Sizi temin ederim ki o, ABD'ye ve ortaklarımıza yönelik saldırılar konusunda en az onun kadar kötü ve kararlıydı." ifadesini kullandı.

Bağdadi DEAŞ içinde ikonik ve filozofik bir konumda bulunurken Kureyşi'nin örgüt içinde operasyonların planlayıcısı ve yöneticisi olduğunu savunan McKenzie, Kureyşi'nin Irak ve Suriye'deki bir çok vahşetten sorumlu olduğunu aktardı.

"Kureyşi savaşmadan öldü"

CENTCOM komutanı, operasyon sırasında Kureyşi'nin binanın 3. katındaki meydana gelen büyük bir patlama sonucu öldüğüne işaret ederek, "Kureyşi karşılık vermedi. Biz teslim olması için çağrıda bulunmamıza ve ona hayatta kalması için bir yol önermemize rağmen, kendisini ve yakın ailesini savaşmadan öldürdü." ifadelerini kullandı.

Operasyonun sivil kayıpları en aza indirecek şekilde planlanarak gerçekleştirildiğini savunan McKenzie, sonuçta meydana gelen kayıplardan Kureyşi'nin ve operasyon sırasında karşılık veren DEAŞ üyelerinin sorumlu olduğunu iddia etti.

McKenzie, Kureyşi'nin ölümü ile ABD'nin teröristleri bulup ortadan kaldırmaya odaklanmaya ve terörizme karşı mücadelede kararlı olmaya devam ettiğinin göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

CENTCOM'a bağlı ABD özel kuvvetlerinin, önceki gece İdlib'de DEAŞ elebaşı Kureyşi'ye yönelik operasyon düzenlemesinin ardından enkazda çalışma yapan Sivil Savunma ekipleri, baskında 6'sı çocuk, 4'ü kadın 13 kişinin öldüğünü bildirmişti.

AA'ya bilgi veren yerel güvenlik unsurları, ABD askerlerinin, operasyonda evdekilerden birini sağ olarak alarak yanlarında götürdüklerini söylemişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'li general McKenzie: 'Suriye'deki DEAŞ operasyonunun amacı Kureyşi'yi yakalamaktı' - Son Dakika


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