Üye Girişi
ABD'li General Miller, Afganistan'daki komutanlık görevini bıraktı - Son Dakika

ABD'li General Miller, Afganistan'daki komutanlık görevini bıraktı

12.07.2021 22:40
ABD'li General Miller, Afganistan'daki komutanlık görevini bıraktı, System.String[]

ABD'nin Afganistan'daki askeri birliklerinin başındaki General Austin Miller, başkent Kabil'de düzenlenen törenle komutanlık görevinden istifa etti.

ABD'nin Afganistan'daki askeri birliklerinin başındaki General Austin Miller, başkent Kabil'de düzenlenen törenle komutanlık görevinden istifa etti.

ABD'nin Afganistan'daki askeri birliklerinin geri çekilme süreci devam ederken, Afganistan'daki askeri birliklerin başındaki General Austin Miller başkent Kabil'de düzenlenen törenle komutanlık görevini bıraktı. ABD'nin Afganistan'da karada görev yapan son dört yıldızlı generali olan Miller, 31 Ağustos'ta ABD askeri misyonunun resmi olarak sona ermesinden önce istifa etti.

Kabil'deki askeri karargahın önünde konuşan 60 yaşındaki Miller, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin unutulmayacağını ifade ederek, Taliban'a saldırılarını durdurma çağrısında bulundu. Miller, "Taliban'a söylediğim şey onların da sorumlu olduğu. Devam eden şiddet Afgan halkının iradesine aykırı ve durdurulması gerekiyor" dedi.

ABD'NİN AFGANİSTAN'DAN GERİ ÇEKİLME SÜRECİNİN YÜZDE 90'INDAN FAZLASI TAMAMLANDI

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin yüzde 90'ından fazlasının tamamlandığı belirtilerek, "Geri çekilme süreci devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı, tüm geri çekilme sürecinin yüzde 90'ından fazlasını tamamladığımızı tahmin ediyor" denildi.

BİDEN, ÇEKİLMEYİ 14 NİSAN'DA DUYURMUŞTU

Biden, 14 Nisan'da ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan geri çekilmeye başlayacağını ve sürecin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve ABD Savunma Bakanlığına yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. ABD'nin ardından NATO tarafından yapılan açıklamada ise, "Birliklerimiz birlikte Afganistan'a gitti, şimdi birlikte çıkıyoruz" denilmişti.

(İHA)

ABD'li General Miller, Afganistan'daki komutanlık görevini bıraktı
ABD'li General Miller, Afganistan'daki komutanlık görevini bıraktı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, İstifa, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'li General Miller, Afganistan'daki komutanlık görevini bıraktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan 23:40 İçişleri Bakanlığı'ndan "Afgan göçü" iddialarına detaylı yanıt: Sınır güvenliği olmadığı şeklinde algı yaratmaya çalışılıyor Beşiktaş, Mehmet Topal transferini özel bir videoyla duyurdu 23:23 Beşiktaş, Mehmet Topal transferini özel bir videoyla duyurdu Irak'ta koronavirüs hastanesinde yangın! Yaşamını yitirenlerin sayısı 36'ya yükseldi 23:07 Irak'ta koronavirüs hastanesinde yangın! Yaşamını yitirenlerin sayısı 36'ya yükseldi
Köpek balığı dehşeti! Tuvaletini yapmak isteyen adamın kolunu ve cinsel organını kopardı 22:10 Köpek balığı dehşeti! Tuvaletini yapmak isteyen adamın kolunu ve cinsel organını kopardı Türkiye tek yürek oldu! Yunanistan'ın Galatasaray'a uyguladığı ayrımcılığa tepki yağıyor 21:32 Türkiye tek yürek oldu! Yunanistan'ın Galatasaray'a uyguladığı ayrımcılığa tepki yağıyor 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 20:58 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi
Son Dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu 19:11 Son Dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu Heidi Klum'dan ağızları açık bırakacak cinsten yatak odası itirafı: Son derece çılgın bir yapım var 18:07 Heidi Klum'dan ağızları açık bırakacak cinsten yatak odası itirafı: Son derece çılgın bir yapım var

Son Dakika Haberleri
18:49 Meteoroloji uyardı! Termometreler 40 dereceyi görecek
18:41 İttifaklarda dengeler değişiyor! Ali Babacan'ın adaylık açıklaması akılları karıştırdı
18:34 Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'tan son dönemin gözdesi Boupendza'ya yeşil ışık!
18:01 Merakla beklenen Kabine Toplantısı başladı! Herkesin gözü kulağı alınacak o kararda
17:54 Koltuk fotoğrafından ders almadılar! Garipoğlu ailesinden skandal üstüne skandal
17:47 Eski futbolcu Yalçın Ayhan'dan çarpıcı açıklamalar! "Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın"
17:43 Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi
17:32 Dünyanın gözü kulağı bu uçuştaydı! Uçuş öncesi Elon Musk'un sürpriz ziyaretinin detayları ortaya çıktı
17:22 Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak
16:54 EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi
Büyükelçi, Yunanistan'da yaşananları anlattı! Fatih Terim herkesin test olacağını duyunca çılgına döndü Büyükelçi, Yunanistan'da yaşananları anlattı! Fatih Terim herkesin test olacağını duyunca çılgına döndü         
00:30
Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias: Emrimle, Galatasaray'ın ülkemize girmesine izin verilmedi Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias: Emrimle, Galatasaray'ın ülkemize girmesine izin verilmedi         
23:36
Transparan kıyafeti olay yaratan Gülşen'e meslektaşı Gülben Ergen'den destek: Yürü be Gülşen Transparan kıyafeti olay yaratan Gülşen'e meslektaşı Gülben Ergen'den destek: Yürü be Gülşen         
23:23
Fenerbahçe, Altay Bayındır için Ajax'tan 20 milyon euro talep edecek Fenerbahçe, Altay Bayındır için Ajax'tan 20 milyon euro talep edecek         
22:41
Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş yakalandı Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş yakalandı         
22:00
Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti         
21:22
İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı         
20:40
Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var         
18:58
16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu 16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu         
17:52
Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak         
17:23
Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya teklif Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya teklif         
17:09
Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu         
14:55
SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular         
13:38
Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak         
13:23
ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
13:13
Sedat Peker suç örgütüne operasyon yapıldı! Restoran zincirini yağmalayan 15 örgüt üyesi yakalandı Sedat Peker suç örgütüne operasyon yapıldı! Restoran zincirini yağmalayan 15 örgüt üyesi yakalandı         
11:52
Keman virtüözü İlyas Tetik'in intiharından önce,17 trilyonluk vurgun yaptığı iddia edildi Keman virtüözü İlyas Tetik'in intiharından önce,17 trilyonluk vurgun yaptığı iddia edildi         
09:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 00:41:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'li General Miller, Afganistan'daki komutanlık görevini bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement