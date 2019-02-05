ABD'li general: Trump bize danışmadan karar aldı
44 dakika önce
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı General Joseph Votel, ABD Başkanı Donal Trump'ın Suriye'den çekilme kararını alırken kendilerine danışılmadığını açıkladı.
ABD Merkez
Kuvvetler Komutanlığı Komutanı General Joseph Votel, ABD Başkanı Donal Trump
'ın Suriye
'den çekilme kararını alırken kendilerine danışılmadığını açıkladı. Votel, " Türkiye
'ye yönelik tehdidin olmaması planımızın bir parçası." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:55
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