Son Dakika Haberleri: ABD'li general: Trump bize danışmadan karar aldı

ABD'li general: Trump bize danışmadan karar aldı

44 dakika önce

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı General Joseph Votel, ABD Başkanı Donal Trump'ın Suriye'den çekilme kararını alırken kendilerine danışılmadığını açıkladı.

ABD'li general: Trump bize danışmadan karar aldı, System.String[]
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı General Joseph Votel, ABD Başkanı Donal Trump'ın Suriye'den çekilme kararını alırken kendilerine danışılmadığını açıkladı. Votel, " Türkiye'ye yönelik tehdidin olmaması planımızın bir parçası." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:55 

Merkez, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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