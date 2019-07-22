Son Dakika Haberleri: ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla görüştü
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ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla görüştü

1 saat önce

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldiği sırada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General McKenzie, Suriye'de YPG/PKK'nın elebaşlarından Cilo ile görüştü.

ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla görüştü, System.String[]
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldiği sırada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General McKenzie, Suriye'de YPG/ PKK'nın elebaşlarından Cilo ile görüştü.
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, PKK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:12 
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