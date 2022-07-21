İran'ın Rusya 'ya Ukrayna savaşında kullanılmak üzere insansız hava aracı tedarik edeceği iddialarına dair Grynkewich, bu olayı "endişe verici bir durum" şeklinde nitelendirdi.

Grynkewich, "Sürekli saldırı altında değiliz ancak süregelen saldırı planlarının farkındayız." diyerek "bölgedeki herkesin endişeli" olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ABD'li generalden 'İran'ın Amerikan askerlerine saldırılara yeniden başlayabileceği' açıklaması - Son Dakika

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