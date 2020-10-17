ABD'li gezgin bisikletçi hayran kaldığı Türkiye'ye 5 yıl sonra yeniden geldi - Son Dakika

ABD'li gezgin bisikletçi hayran kaldığı Türkiye'ye 5 yıl sonra yeniden geldi

17.10.2020 11:05

Norveç'ten 8 yıl önce yatay bisikletiyle dünya turuna çıkan 57 yaşındaki Richard Haket, 5 yıl aranın ardından tekrar geldiği Türkiye'de Aydın'a ulaştı.

Norveç'ten 8 yıl önce yatay bisikletiyle dünya turuna çıkan 57 yaşındaki Richard Haket, 5 yıl aranın ardından tekrar geldiği Türkiye'de Aydın'a ulaştı.

Norveç'te yaşayan Hollanda asıllı ABD vatandaşı emekli aşçı Richard Haket, 8 yıl önce özel olarak yaptırdığı yatay bisikletiyle dünya turuna çıkmaya karar verdi.

Haket 8 yılda 120 ülkeyi bisikletiyle gezerek 25 bin kilometre yol yaptı.

Dünya turuna çıktığı 5 yıl önce Türkiye'den geçen Haket, gezemediği yerleri görmek için rotasını yeniden Türkiye'ye çevirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Asya'da olan Haket 20 gün önce giriş yaptığı Türkiye'de Aydın'a ulaştı.

Haket AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılda ortalama 25 bin kilometre yol katettiğini, hedefinin tüm ülkeleri gezmek olduğunu söyledi.

Dünyanın farklı ülkelerindeki yaşamları ve kültürleri görmek için yola koyulduğunu aktaran Haket, bisikletle gezmenin kendisine keyif verdiğini ve çok özgür hissettirdiğini ifade etti.

Gittiği ülkelerde 2-3 ay kaldığını belirten Haket, şöyle devam etti:

"Ömrümün yettiği sürece bisiklet süreceğim ve görebildiğim kadar ülke göreceğim. Buradaki seyahatim de iyi gidiyor. Ankara ve Kapadokya'yı gezdim. Sonra oradan dağları aşıp kıyıya geçtim. Çok güzeldi hava. Türkiye'de hala 1,5 ayım var. Buradan İstanbul'a doğru geçeceğim. Tek problemim pandemiden dolayı sınırların kapalı olması. O yüzden bir sonraki ülkeye sanırım uçakla geçmek zorunda kalacağım."

Türkiye'ye ilk geldiğinde Karadeniz tarafını gezdiğini anlatan Haket, "Türkiye çok güzel. İnsanları çok iyi. Yemekler çok güzel. Türk pizzasını çok seviyorum. Onu yemekten şişmanlayacağım. Kahvaltı da çok güzel ve yemekler ucuz." dedi.

Çok zor durumda kalmadığı sürece çadırda uyuduğunu vurgulayan Haket, "Yolun kenarında uyuyorum. Çiftçilere 'Bahçede uyuyabilir miyim?' diye soruyorum. Bazen benzin istasyonlarında bazen de otelde uyuyorum. Bisikletimi bıraktığım yerde bulabiliyorum o yüzden Türkiye gayet güvenli." diye konuştu.

Doğayla iç içe seyahat yaptığını belirten Haket, bundan dolayı pandemiden de korkmadığını sözlerine ekledi.

ABD'li gezgin bisikletçi hayran kaldığı Türkiye'ye 5 yıl sonra yeniden geldi
ABD'li gezgin bisikletçi hayran kaldığı Türkiye'ye 5 yıl sonra yeniden geldi
ABD'li gezgin bisikletçi hayran kaldığı Türkiye'ye 5 yıl sonra yeniden geldi
ABD'li gezgin bisikletçi hayran kaldığı Türkiye'ye 5 yıl sonra yeniden geldi

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Norveç, Aydın, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ABD'li gezgin bisikletçi hayran kaldığı Türkiye'ye 5 yıl sonra yeniden geldi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Azerbaycan ordusu, tam 27 yıl sonra Fuzuli kentini işgalden kurtardı Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor 3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü         
11:17
Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada         
10:44
Kasko şirketi, ödeme yapmamak için kaza yapan traktörü görme engelli vatandaşın sürdüğünü iddia etti Kasko şirketi, ödeme yapmamak için kaza yapan traktörü görme engelli vatandaşın sürdüğünü iddia etti         
09:58
İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze         
09:11
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor         
08:54
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı         
01:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı         
22:48
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı 1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı         
19:59
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
"Cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın tutuklanma talebi reddedildi         
18:54
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 11:56:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'li gezgin bisikletçi hayran kaldığı Türkiye'ye 5 yıl sonra yeniden geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei