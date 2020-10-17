ABD'li gezgin bisikletçi hayran kaldığı Türkiye'ye 5 yıl sonra yeniden geldi - Son Dakika

Norveç'ten 8 yıl önce yatay bisikletiyle dünya turuna çıkan 57 yaşındaki Richard Haket, 5 yıl aranın ardından tekrar geldiği Türkiye'de Aydın'a ulaştı.

Norveç'te yaşayan Hollanda asıllı ABD vatandaşı emekli aşçı Richard Haket, 8 yıl önce özel olarak yaptırdığı yatay bisikletiyle dünya turuna çıkmaya karar verdi.

Haket 8 yılda 120 ülkeyi bisikletiyle gezerek 25 bin kilometre yol yaptı.

Dünya turuna çıktığı 5 yıl önce Türkiye'den geçen Haket, gezemediği yerleri görmek için rotasını yeniden Türkiye'ye çevirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Asya'da olan Haket 20 gün önce giriş yaptığı Türkiye'de Aydın'a ulaştı.

Haket AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılda ortalama 25 bin kilometre yol katettiğini, hedefinin tüm ülkeleri gezmek olduğunu söyledi.

Dünyanın farklı ülkelerindeki yaşamları ve kültürleri görmek için yola koyulduğunu aktaran Haket, bisikletle gezmenin kendisine keyif verdiğini ve çok özgür hissettirdiğini ifade etti.

Gittiği ülkelerde 2-3 ay kaldığını belirten Haket, şöyle devam etti:

"Ömrümün yettiği sürece bisiklet süreceğim ve görebildiğim kadar ülke göreceğim. Buradaki seyahatim de iyi gidiyor. Ankara ve Kapadokya'yı gezdim. Sonra oradan dağları aşıp kıyıya geçtim. Çok güzeldi hava. Türkiye'de hala 1,5 ayım var. Buradan İstanbul'a doğru geçeceğim. Tek problemim pandemiden dolayı sınırların kapalı olması. O yüzden bir sonraki ülkeye sanırım uçakla geçmek zorunda kalacağım."

Türkiye'ye ilk geldiğinde Karadeniz tarafını gezdiğini anlatan Haket, "Türkiye çok güzel. İnsanları çok iyi. Yemekler çok güzel. Türk pizzasını çok seviyorum. Onu yemekten şişmanlayacağım. Kahvaltı da çok güzel ve yemekler ucuz." dedi.

Çok zor durumda kalmadığı sürece çadırda uyuduğunu vurgulayan Haket, "Yolun kenarında uyuyorum. Çiftçilere 'Bahçede uyuyabilir miyim?' diye soruyorum. Bazen benzin istasyonlarında bazen de otelde uyuyorum. Bisikletimi bıraktığım yerde bulabiliyorum o yüzden Türkiye gayet güvenli." diye konuştu.

Doğayla iç içe seyahat yaptığını belirten Haket, bundan dolayı pandemiden de korkmadığını sözlerine ekledi.