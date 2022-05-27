ABD'li giyim firması GAP yıllık kar beklentisini düşürdü - Son Dakika
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ABD'li giyim firması GAP yıllık kar beklentisini düşürdü

27.05.2022 00:46
ABD'li giyim firması GAP yıllık kar beklentisini düşürdü

ABD'li giyim perakendecisi GAP, enflasyonist baskıların etkisiyle bu yıla ilişkin kar beklentisinde düşüşe gitti.

ABD'li giyim perakendecisi GAP, enflasyonist baskıların etkisiyle bu yıla ilişkin kar beklentisinde düşüşe gitti.

Old Navy, Banana Republic ve Athleta markalarını bünyesinde bulunduran GAP, yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Bilançosunda 30 Nisan ile biten dönemi ilk çeyrek olarak kabul eden şirketten yapılan açıklamada, net satışların bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 azalarak 3,5 milyar dolara gerilediği kaydedildi.

Çevrim içi satışların bu dönemde yüzde 17 azaldığına işaret edilen açıklamada, mağaza satışlarının ise yüzde 10 düştüğü bildirildi.

Açıklamada, yılın ilk çeyreğinde net kaybın 162 milyon dolar olduğu belirtilerek hisse başına kaybın ise 0,44 dolar olduğu aktarıldı.

Şirketin gelirinde bu yıl düşüş beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, hisse başına karının ise bu yıl 0,30 ila 0,60 dolar aralığında olmasının beklendiği kaydedildi. Şirket daha önceki tahmininde hisse başına karın 1,85 ila 2,05 dolar aralığında olmasının beklendiğini bildirmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAP Üst Yöneticisi Sonia Syngal, ilk çeyrek sonuçlarının ve bu yıla ilişkin görünümün sektör genelindeki olumsuz rüzgarların yanı sıra Old Navy markasında şirketin kısa vadeli performansını etkileyen zorlukları yansıttığını belirtti.

GAP Finans Direktörü Katrina O'Connell da Old Navy markasındaki zorluklar, belirsiz tüketim ortamı, enflasyonist maliyet dalgalanmaları ve Çin'deki yavaşlama gibi şirketin kısa vadeli performansını etkileyen belirli faktörlerin etkisini yansıtmak için bu yıla ilişkin mali görünümde revizyona gittiklerini aktardı.

O'Connell, "Performansımızın yılın devamında mütevazı bir şekilde iyileşmesini ve 2023 mali yılına girerken hızlanmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de Target ve Walmart gibi büyük perakende şirketlerinin geçen hafta açıklanan bilançolarında da artan maliyetlere işaret edilmişti.

YORUMLAR
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Dolar/TL 16,41 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 16,41 seviyelerinde işlem görüyor ABD'de yüksek enflasyonun 2023'e kadar sürmesi bekleniyor ABD'de yüksek enflasyonun 2023'e kadar sürmesi bekleniyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'li giyim firması GAP yıllık kar beklentisini düşürdü - Son Dakika


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