ABD'li giyim lideri GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı

ABD merkezli perakende giyim ve aksesuar şirketi GAP, dikkat çeken bir karar aldı. Giyim devi, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatacağını duyurdu.
GAP yaptığı açıklamada Birleşik Krallık ve İrlanda'da bulunan 81 mağazanın tamamının kapatılması süreçlerinin ağustos ve eylül aylarında tamamlanacağını belirtti.
Şirket, mağazacılık faaliyetlerine son verirken online hizmete ağırlık verecek. GAP, İngiltere ve İrlanda'da online hizmet vermeyi sürdürecek.
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