ABD'li giyim lideri GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı

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ABD merkezli perakende giyim ve aksesuar şirketi GAP, dikkat çeken bir karar aldı. Giyim devi, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatacağını duyurdu.

KAPATMA İŞLEMİ AĞUSTOS VE EYLÜLDE TAMAMLANACAK

GAP yaptığı açıklamada Birleşik Krallık ve İrlanda'da bulunan 81 mağazanın tamamının kapatılması süreçlerinin ağustos ve eylül aylarında tamamlanacağını belirtti.

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ YAPACAK

Şirket, mağazacılık faaliyetlerine son verirken online hizmete ağırlık verecek. GAP, İngiltere ve İrlanda'da online hizmet vermeyi sürdürecek.