ABD'li Goldman Sachs'tan altın tahmini! Gerçekleşirse gram 1.900 lirayı aşar

Yaptığı rezil yayınlardan binlerce lira kazanmıştı! "Laz kızı" için hesap zamanı

Son dönemde yükselişe geçen altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. 2.013 doları gören ons altın son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü. Gram altın ise 1.875 lirayla rekor tazeledi. Herkes altındaki yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ederken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir tahmin geldi.

"ALTININ PARLIKLIĞI GERİ DÖNÜYOR"

"Altının parlaklığı geri dönüyor" değerlendirmesini yapan Goldman Sachs, 12 aylık fiyat hedefinin ons başına 2.050 dolar olduğunu belirtti.

ABD FAİZLERİ ETKİLİ OLACAK

Bankanın analizinde şu ifadeler yer aldı: "Altın fiyatlarındaki potansiyel yukarı yönlü hareket ABD reel faizleri ve dolardaki hareketlere yakından bağlı olacak. Ancak Çin ve Hindistan'dan gelen güçlü tüketici talebinin devam etmesini ve merkez bankası alımlarının yukarı yönlü büyüme sürprizleri ve faiz indirimlerinin yeniden fiyatlandırılmasından kaynaklanan aşağı yönlü baskıları dengelemesini bekliyoruz."

GRAM ALTIN REKOR TAZELEYECEK

Goldman Sachs'ın ons altında 2.050 dolar tahmini gerçekleşirse gram altında yeni rekorlar kıracak. Gram altının fiyatı ons altın ve dolar üzerinden yapılan hesaplama ile belirleniyor. Ons altın 31,10 gram altına eşdeğerdir. Ons fiyatını 31,10'a bölüp çıkan sonucu güncel döviz kuru ile çarptığımızda gram altın değerine ulaşıyoruz. Ons altının 2.050 dolara çıkması durumunda mevcut döviz kuru (28,90) üzerinden yapılan hesaplamada gram altında 1.905 liraya çıkacak.