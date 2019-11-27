Son Dakika Haberleri: ABD'li hasta şifayı Eskişehir'de buldu
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ABD'li hasta şifayı Eskişehir'de buldu

6 saat önce

Eskişehir'de "Sağlık Turizmi Yetki Belgesi"ni ilk alan hastanelerden Eskişehir Şehir Hastanesi, sağlık turizmi aracılığıyla gelen ABD'li kadın hastayı başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşturdu.

ABD'li hasta şifayı Eskişehir'de buldu, System.String[]

Eskişehir'de "Sağlık Turizmi Yetki Belgesi"ni ilk alan hastanelerden Eskişehir Şehir Hastanesi, sağlık turizmi aracılığıyla gelen ABD'li kadın hastayı başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşturdu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Şehir Hastanesi Sağlık Turizmi Birimi'ne ulaşan ABD'nin Nebraska eyaletinin Lincoln şehrinde yaşayan M.M, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Serhat Atalay Eviş ve ameliyathane ekibi tarafından başarıyla tamamlanan karın operasyonu sonrasında taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Uzman Dr. Yaşar Bildirici, sağlık turizmi aracılığıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ilk gelen hasta olan M.M'nin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, tedavisini başarılı bir şekilde yaparak taburcu ettiklerini bildirdi.

M.M ise başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuşmaktan duyduğu mutluluğu belirterek, Eviş ve ekibine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Eskişehir, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:24 Kaynak: AA
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