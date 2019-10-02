ABD'li Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Orgeneral Wilson İncirlik'te

ABD Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Orgeneral Stephen Wilson, İncirlik Üssü'ndeki ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Kanat Komutanlığında incelemelerde bulundu.



Alınan bilgiye göre, Türk ve ABD'li askeri yetkililer tarafından karşılanan Orgeneral Wilson 2 günlük ziyaretinde üsteki birimleri gezip, askeri yetkililerden bilgi aldı.



Wilson, üsteki görevli personelle bir araya geldiği toplantıda, görevin önemi, göreve hazır olma, dayanıklılık konularında bir konuşma yaptı.



Wilson'un ziyaretinin, ABD Hava Kuvvetlerine ait tesislere yapılan ziyaretler kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi. - ADANA