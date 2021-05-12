ABD'li hava yolu şirketleri Tel Aviv'e uçuşları iptal etti

ABD'li büyük hava yolu şirketlerinden United Airlines, Delta Air Lines ve American Airlines, Tel Aviv'e uçuşlarını iptal etme kararı aldı.

Uçuş takip platformu FlightAware'in verilerine göre, United Airlines, Delta Air Lines ve American Airlines'ın çarşamba ve perşembe ABD'den Tel Aviv'e olan uçuşları iptal edildi.

United Airlines ve Delta Air Lines şirketlerinin sözcüleri, söz konusu uçuş iptallerini doğrularken, şiddetin arttığı İsrail'deki durumu izlediklerini belirtti.