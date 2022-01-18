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ABD'li hava yolu şirketlerinden 5G uyarısı - Son Dakika

ABD'li hava yolu şirketlerinden 5G uyarısı

18.01.2022 11:03
ABD'li hava yolu şirketlerinden 5G uyarısı

ABD'li büyük hava yolu şirketleri, 5G teknolojisinin hava trafiğinde kaosa yol açabileceği uyarısı yaptı.

ABD'li büyük hava yolu şirketleri, 5G teknolojisinin hava trafiğinde kaosa yol açabileceği uyarısı yaptı.

American Airlines, United Airlines, Southwest Airlines ve Delta Air Lines'ın da aralarında olduğu havacılık sektöründeki birçok şirketin yöneticisi, 5G'nin hava ulaşımı açısından yaratabileceği tehlikeye ilişkin ortak bir mektuba imza attı.

Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) Başkanı Steve Dickson ve ABD Federal İletişim Komisyonunun (FCC) Başkanı Jessica Rosenworcel'a gönderilen mektupta, 5G teknolojisinin birçok uçağın havalanamamasına ve ABD uçuşları için "kaosa" yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

5G teknolojisinin kurulması durumunda 2 günden daha kısa bir sürede "felaket gibi" krizler olabileceğiyle ilgili endişelerin paylaşıldığı mektupta, on binlerce Amerikalının denizaşırı bölgelerde zor durumda kalabileceğine dikkati çekildi.

Mektupta, uçuşlarda iptal, erteleme ve güzergah değişikliğine maruz kalınabileceğine işaret edildi.

Konuyla ilgili acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurgulanan açıklamada, ülke ticaretinin durma noktasına gelebileceği uyarısı yapıldı.

Mektupta ayrıca UPS Airlines, Alaska Air, Atlas Air, JetBlue Airways ve FedEx gibi şirketlerin de imzası bulunuyor.

ABD basınındaki haberlere göre, birçok hava yolu şirketi dün, 19 Ocak'ta ABD'ye ulaşacak uluslararası uçuşları iptal etmeye başladı.

Telefon şirketlerinin 5G'ye geçişi erteleme süresi bugün doldu

ABD'nin en büyük telefon şirketlerinden AT&T ve Verizon, Federal Havacılık Dairesinin (FAA) talebi üzerine, 4 Ocak'ta 5G teknolojisine geçişi 2 hafta ertelediklerini duyurmuştu.

AT&T Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Havacılık güvenliğinin ve 5G'nin bir arada var olabileceğini biliyoruz. Daha fazla iş birliği ve teknik değerlendirmenin tüm sorunları çözeceğinden eminiz." ifadesi kullanılmıştı.

Boeing ve Airbus, 5G teknolojisi konusunda uyarmıştı

Dünyanın en büyük uçak üreticisi Boeing ve Airbus şirketlerinin Üst Yöneticileri (CEO), 21 Aralık 2021'de ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'e 5G telefon servisi konusunda ortak imzalı bir mektup göndererek, bunun havacılık endüstrisine büyük zarar verebileceği yönünde uyarıda bulunmuştu.

Mektupta, 5G teknolojisinin uçakların güvenli şekilde çalışma yeteneğini olumsuz etkileyeceği savunulmuş, "5G teknolojisine geçişin ertelenmesi" çağrısı yapılmıştı.

Öte yandan 5G teknolojisine geçişi savunan sektördeki gruplar ise havacılık endüstrisini, "korku tellallığı yapmak ve gerçekleri çarpıtmakla" suçlayarak, bu teknolojiye geçişin ertelenmesiyle ekonomide 10 milyarlarca dolar kayba yol açacağı uyarısında bulunmuşlardı.

AT&T ve Verizon, 5 Ocak'tan itibaren C-bandından 5G teknolojisini uygulamaya sokmayı hedefliyordu.

ABD'de çoğu telefonun 5G ile uyumlu olduğu ancak 5G teknolojisine geçilmediği için bu özellikleri kullanamadığı kaydediliyor.

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Kaynak: AA

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