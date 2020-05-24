ABD'li havacı aşırı hızda motosiklet kullanırken gözaltına alındı - Son Dakika

ABD'li havacı aşırı hızda motosiklet kullanırken gözaltına alındı

Tuba KARA, (DHA)- ABD Hava Kuvvetleri'nden üst düzey bir askeri personel, aşırı hızda motosiklet kullanarak, trafik kurallarını ihlal ettiği ve polisten kaçtığı için gözaltına alındı.

ABD'nin Oklahoma eyaletindeki Tinker Hava Kuvvetleri Üssü'nde görevli kıdemli havacı Michael Alexander Workman (24), saatte 180 km hızla motosiklet sürerek kurallara aykırı davrandığı ve polisten kaçtığı için Oklahoma Otoban Devriyesi (OHP) memuru Trooper Walter Jack tarafından gözaltına alındı. I-35 karayolu üzerinde süratle giden iki motosikletin peşine düşen polis memuru Jack'in kullandığı devriye aracındaki kamera, kovalamacayı anbean kaydetti. Bir yol ayrımında yakalanan Workman gözaltına alınırken, kaçan diğer motosikletçi de daha sonra yetkililer tarafından yakalandı.

'ARKADAŞLARIM YÜZÜNDEN İŞİMİ KAYBETMEYECEĞİM'

Gözaltına alınan ve arkadaşları yüzünden işini kaybetmek istemediğini söyleyen havacı Workman, "Yalan söyleyemem, ordudayım. Arkadaşlarım yüzünden işimi kaybetmeyeceğim. Bu kadar hızlı sürmek bile istemedim" dedi. Workman, polis memurundan kaçmaya çalışırken başkalarını tehlikeye atmakla suçlanarak gözaltın alındı ve 2 bin dolarlık kefalet ile serbest bırakıldı.