Son Dakika › Güncel › ABD'li heyet, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Vali Rahmi Doğan ile görüştü - Son Dakika
ABD'li heyet, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Vali Rahmi Doğan ile görüştü
6 saat önce
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyetin görüntüsü ABD'li heyet, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Hatay Valisi Rahmi Doğan ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:06 Kaynak: AA
Son Dakika ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi Son Dakika: ABD, Türkiye'ye mühimmat desteği vermek istiyor Son dakika: Fed'in faiz kararı sonrası dolar sert düştü ABD'li Senatör Graham, İdlib'de "uçuşa yasak bölge" çağrısını yineledi