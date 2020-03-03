ABD'li heyet, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Vali Rahmi Doğan ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'li heyet, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Vali Rahmi Doğan ile görüştü - Son Dakika

ABD'li heyet, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Vali Rahmi Doğan ile görüştü

6 saat önce

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyetin görüntüsü ABD'li heyet, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Hatay Valisi Rahmi Doğan ile görüştü.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyetin görüntüsü ABD'li heyet, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Hatay Valisi Rahmi Doğan ile görüştü.

ABD'li heyet, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Vali Rahmi Doğan ile görüştü

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Rahmi Doğan, Cilvegözü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:06 Kaynak: AA
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