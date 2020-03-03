ABD'li heyet, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'li heyet, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı (2) - Son Dakika

ABD'li heyet, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı (2)

6 saat önce

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Hatay'daki Cilvegözü sınır kapısında sınırın sıfır noktasına geldi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Hatay'daki Cilvegözü sınır kapısında sınırın sıfır noktasına geldi.

Esed rejiminin saldırılarından kaçanlara yapılan uluslararası yardımlarla ilgili bilgi almak üzere Hatay'a gelen ABD heyetinde, Craft ve Jeffrey'nin yanı sıra ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield bulunuyor.

Heyet, BM'nin yardımların dağıtımı için kullandığı lojistik merkezinden sonra Cilvegözü sınır kapısına geldi. Beyaz Baretliler adıyla bilinen Sivil Savunma ekipleri üyesi birkaç kişiyle görüşen ABD heyeti, daha sonra sınırın Suriye tarafındaki Bab El Hava sınır kapısına ilerledi.

Sıfır noktasına geldikten sonra sınırı birkaç metre geçen Amerikalı yetkililer Craft, Jeffrey ve Satterfield, burada Beyaz Baretliler ile "Suriye'ye Hoş Geldiniz" yazılı tabelanın önünde fotoğraf çektirdi.

ABD'li heyet, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı (2)

Amerika Birleşik Devletleri, Cilvegözü, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:30 Kaynak: AA
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