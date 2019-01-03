Son Dakika Haberleri: ABD'li Heyet Fetö İçin Ankara'da (1)

ABD'li Heyet Fetö İçin Ankara'da (1)

32 dakika önce

TOPLANTIYA ARA VERİLDİFethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili Türkiye'nin ABD'ye sunduğu yeni deliller konusundaki gelişmeleri değerlendirmek ve bilgi almak üzere Ankara adliyesinde temaslarını sürdüren ABD'li heyet, saat 17.00'de görüşmelerine ara verdi.

ABD'li Heyet Fetö İçin Ankara'da (1), System.String[]
TOPLANTIYA ARA VERİLDİ

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili Türkiye'nin ABD'ye sunduğu yeni deliller konusundaki gelişmeleri değerlendirmek ve bilgi almak üzere Ankara adliyesinde temaslarını sürdüren ABD'li heyet, saat 17.00'de görüşmelerine ara verdi. ABD'li heyete, darbe soruşturmalarını yürüten iki savcı tarafından aralarında Kemal Batmaz'ın da bulunduğu FETÖ'nun sivil imamlarının darbe planlamasındaki rolü ve Fethullah Gülen ile ilişkileri hakkında bilgilendirme yapıldığı öğrenildi. Ayrıca, ABD'li heyetin bazı darbe sanıklarını SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla dinledikleri, sanıklara ise sorulara Türk yetkililerin sorduğu öğrenildi. Ara verilen toplantının devam edeceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:35 Kaynak: DHA

Türkiye, Ankara, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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