ABD'li Heyet Fetö İçin Ankara'da
42 dakika önce
ABD'li yetkililerden oluşan bir heyet, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili Türkiye'nin ABD'ye sunduğu yeni deliller konusundaki gelişmeleri değerlendirmek ve bilgi almak üzere Ankara'ya geldi.
ABD
'li yetkililerden oluşan bir heyet, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili Türkiye
'nin ABD'ye sunduğu yeni deliller konusundaki gelişmeleri değerlendirmek ve bilgi almak üzere Ankara
'ya geldi.
Ankara'ya gelen ABD'li heyet ilk olarak temaslarına Ankara Adliyesi
'nde başladı. Heyet burada Ankara Cumhuriyet Başsavcı
Vekili Ramazan Dinç
ve savcı Ali Alper
tarafından bilgilendiriliyor. Dinç ve Alper, darbe soruşturmalarını yürütüyor. ABD'li heyetin adliyedeki temasları devam ediyor. Ankara temaslarında heyetin İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı
yetkilileri ile de görüşecekleri öğrenildi. - Ankara
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:56 Kaynak: DHA
3 Milyon TL Vurgun Yapan Dolandırıcılara 'Poşu'lu Operasyon
Bircan Bali'den Bomba İddia: Hamile Olan Ebru Gündeş Amerika'da Doğum Yapacak
Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesiyle İlgili Skandal Paylaşım: Bu Örnek Hareket Umarım Sınavlarımıza Yansır
ABD'li Heyet Ankara Adliyesi'nde! Tutuklu FETÖ Sanıklarının İfadesine Başvuracaklar