Son Dakika Haberleri: ABD'li heyet FETÖ için Ankara'da

ABD'li heyet FETÖ için Ankara'da

22 dakika önce

Aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu ABD heyeti, Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmelerde FETÖ'ye yönelik soruşturmalar hakkında bilgilendiriliyor.

ABD'li heyet FETÖ için Ankara'da, System.String[]
Aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu ABD heyeti, Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmelerde FETÖ'ye yönelik soruşturmalar hakkında bilgilendiriliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:10 

Amerika Birleşik Devletleri, Ankara, Ekonomi
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