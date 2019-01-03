ABD'li heyet FETÖ için Ankara'da
22 dakika önce
Aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu ABD heyeti, Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmelerde FETÖ'ye yönelik soruşturmalar hakkında bilgilendiriliyor.
Aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu ABD
heyeti, Ankara
'da gerçekleştirdiği görüşmelerde FETÖ'ye yönelik soruşturmalar hakkında bilgilendiriliyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:10
Bircan Bali'den Bomba İddia: Hamile Olan Ebru Gündeş Amerika'da Doğum Yapacak
Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesiyle İlgili Skandal Paylaşım: Bu Örnek Hareket Umarım Sınavlarımıza Yansır
ABD'li Heyet Ankara Adliyesi'nde! Tutuklu FETÖ Sanıklarının İfadesine Başvuracaklar
Sapık Yolcu, Yanında Uyuyan Üniversiteli Kızın Cinsel Organına Dokundu