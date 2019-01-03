Son Dakika Haberleri: ABD'li Heyet Fetö İçin Ankara'da (3)

ABD'li Heyet Fetö İçin Ankara'da (3)

41 dakika önce

TOPLANTI 11 SAAT SÜRDÜFethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili Türkiye'nin ABD'ye sunduğu yeni deliller konusundaki gelişmeleri değerlendirmek ve bilgi almak üzere Ankara Adliyesi'nde ferçekleştirilen toplantı 11 saat sürdü.

ABD'li Heyet Fetö İçin Ankara'da (3), System.String[]
TOPLANTI 11 SAAT SÜRDÜ

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili Türkiye'nin ABD'ye sunduğu yeni deliller konusundaki gelişmeleri değerlendirmek ve bilgi almak üzere Ankara Adliyesi'nde ferçekleştirilen toplantı 11 saat sürdü. ABD ve Türk yetkililer arasında saat 10.30'da başlayan toplantı, 21.30'da sona erdi. İki ülke heyeti, görüşmeler sırasında sadece saat 17.00'de 20 dakikalık mola verdi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Toplantının ardından ABD heyeti, açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı. Toplantı ve içeriği ile ilgili Türk heyetinden de bir açıklama gelmezken, Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, daha sonra toplantıya ilişkin resmi bir açıklama yapılacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:23 Kaynak: DHA

Ankara Adliyesi, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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