Son Dakika Haberleri: ABD'li Heyet Fetö İçin Ankara'da (4)

ABD'li Heyet Fetö İçin Ankara'da (4)

15 dakika önce

FETÖ SANIĞI 3 KİŞİ DİNLENDİAnkara Adliyesi'nde FETÖ terör örgütü ile ilgili ABD ile Türk heyetleri arasında 11 saat süren toplantıda FETÖ sanığı 3 kişinin dinlendiği bilgisine ulaşıldı.

ABD'li Heyet Fetö İçin Ankara'da (4), System.String[]
FETÖ SANIĞI 3 KİŞİ DİNLENDİ

Ankara Adliyesi'nde FETÖ terör örgütü ile ilgili ABD ile Türk heyetleri arasında 11 saat süren toplantıda FETÖ sanığı 3 kişinin dinlendiği bilgisine ulaşıldı. FETÖ'nün sivil imamlarından ve Akıncı Üssü davası tutuklu sanıklarından Kemal Batmaz, adliyeye getirilerek ABD'li heyetin sorularını cevapladı. Ayrıca yine FETÖ davası sanıklarından olduğu ileri sürülen 2 kişinin de bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile toplantıya bağlanarak bilgilendirme bulunduğu öğrenildi.

Adli kaynaklardan bu bilgilere ulaşılırken, konuyla ilgili resmi açıklamanın ise daha sonra yapılacağı bilgisi tekrarlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:18 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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