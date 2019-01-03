ABD'li Heyet Fetö İçin Ankara'da (4)
15 dakika önce
FETÖ SANIĞI 3 KİŞİ DİNLENDİAnkara Adliyesi'nde FETÖ terör örgütü ile ilgili ABD ile Türk heyetleri arasında 11 saat süren toplantıda FETÖ sanığı 3 kişinin dinlendiği bilgisine ulaşıldı.
FETÖ SANIĞI 3 KİŞİ DİNLENDİ Ankara Adliyesi
'nde FETÖ terör örgütü ile ilgili ABD
ile Türk heyetleri arasında 11 saat süren toplantıda FETÖ sanığı 3 kişinin dinlendiği bilgisine ulaşıldı. FETÖ'nün sivil imamlarından ve Akıncı Üssü
davası tutuklu sanıklarından Kemal Batmaz
, adliyeye getirilerek ABD'li heyetin sorularını cevapladı. Ayrıca yine FETÖ davası sanıklarından olduğu ileri sürülen 2 kişinin de bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile toplantıya bağlanarak bilgilendirme bulunduğu öğrenildi.
Adli kaynaklardan bu bilgilere ulaşılırken, konuyla ilgili resmi açıklamanın ise daha sonra yapılacağı bilgisi tekrarlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:18 Kaynak: DHA
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