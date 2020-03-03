ABD'li heyet Hatay'daki temaslarını tamamladı - Son Dakika
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ABD'li heyet Hatay'daki temaslarını tamamladı

6 saat önce

ABD'li yetkililer, Türk askerinin Suriye'deki krize barışçıl ve siyasi bir çözüm bulunması için mücadele ettiğini belirterek, Türkiye'nin ABD ve NATO'dan bulunduğu taleplerin değerlendirildiğini bildirdi.

ABD'li heyet Hatay'daki temaslarını tamamladı, System.String[]

ABD'li yetkililer, Türk askerinin Suriye'deki krize barışçıl ve siyasi bir çözüm bulunması için mücadele ettiğini belirterek, Türkiye'nin ABD ve NATO'dan bulunduğu taleplerin değerlendirildiğini bildirdi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Hatay'daki temaslarının ardından bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

Esed rejiminin saldırılarından kaçarak Türkiye'ye gelenlerin kaldığı Altınözü Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'ni gezen ve Suriyelilerin durumuna ilişkin Türk ve UNHCR yetkililerininden bilgi alan Craft, bir araya geldiği Suriyelilerin, ABD ve Türkiye'ye destekleri için müteşekkir olduğunu dile getirdi.

Barınma merkezindeki Suriyelilerden krize ilişkin "artık bu kadar yeter" ifadesini defalarca işittiğine vurgu yapan Craft, "BM Güvenlik Konseyine geri döndüğümde 'artık bu kadar yeter' cümlesinin altını çizeceğim. (Suriye'de) Sürdürülebilir ve kalıcı bir ateşkes sağlanmalı." diye konuştu.

Craft, ülkede Esed rejiminin artık varlığını sürdüremeyeceğini de vurguladı.

Hatay'da, "Beyaz Baretliler" adıyla bilinen Sivil Savunma ekipleri ve Suriyeli çocukların eğitimi için çalışanlarla bir araya geldiğini de anlatan Craft, bu ziyaretin organize edilmesinde verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür etti.

Craft, "En önemlisi, BM Güvenlik Konseyine döndüğüm zaman şunu vurgulayacağım: 'Sınırları açık tutmamız, insani yardımların hem Suriye'de hem de Türkiye'de bulunan evlerinden edilmiş ihtiyaç sahibi Suriyelilere ulaşmasını sağlamamız gerekiyor.' Bu nedenle hemen görüşmelerin başlaması gerek." diye konuştu.

Mevcut insani yardım geçişlerinin devam etmesi ve belki de üçüncü bir noktadan daha geçişin sağlanması gerektiğini söyleyen Craft, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de yeni bir sınır geçişinden bahsettiğini hatırlattı.

"Türkiye barışçıl ve siyasi bir çözüm için mücadele veriyor"

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey de şöyle konuştu:

"İlk olarak, şu tepelerin üzerindeki Türk ordusu ve Suriyeli muhalifler, her şeyden önce bir insanlık felaketini önlemek için mücadele ediyor. Esed ile onun Rus ve İranlı müttefiklerinin istediği şey ise milyonlarca mülteci. İkinci olarak, (Türk ordusu ve Suriyeli muhalifler) BM'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda bu krize barışçıl ve siyasi bir çözüm bulunması için mücadele veriyor. Kelly Craft da, bunun uygulanması için BM Güvenlik Konseyinde yoğun bir çalışma yürütüyor."

Türkiye'nin NATO'dan ve ABD'den destek istediğini kaydeden Jeffrey, "Bu, ilk olarak insani yardımı kapsıyor. İkinci husus ise NATO müttefikleri olarak istihbarat paylaşımında bulunuyoruz. Türkiye, ABD savunma sanayisinin en önemli müşterilerinden biridir. Başkan Trump'ın da söylediği gibi, Türkiye'ye destek sağlayacağız. Türkiye'nin bizden ve NATO müttefiklerinden taleplerini değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Satterfield de "Biz ve NATO müttefikleri, Türkiye'nin tüm taleplerini değerlendiriyoruz ve destek için Brüksel'de, NATO'da ve diğer yerlerde aktif bir şekilde elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Amerikalı heyet, açıklamanın ardından Ankara'ya gitmek üzere Hatay'dan ayrıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:48 Kaynak: AA
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