ABD
'li heyet ile adliyede yapılan toplantının detayları ortaya çıktı
ANKARA - Ankara
Adliyesinde yaklaşık 11 saatlik toplantı gerçekleştiren ABD'li heyetin, FETÖ'nün sivil imamı Kemal Batmaz
ile gizli tanıklar "Kuzgun" ve "Şapka"yı dinlediği öğrenildi. Heyetin, bu kişilere 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ilişkisine yönelik sorular yönelttiği kaydedildi. Sivil imamlar Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek
'in darbe girişiminde ele geçirilen cep telefonlarının imajlarının tutanakla ABD'li heyete teslim edildiği belirtildi.
FBI, ABD'deki FETÖ kuruluşlarına yönelik soruşturma başlatmış, oradaki soruşturmalar kapsamında da Türkiye
'den adli yardım talep etmişti. Aralarında New York
Doğu Bölgesi Savcısı, Washington
Savcısı, ABD Adalet Bakanlığı
yetkilisi, FBI bilişim uzmanı, FBI temsilcisi, ABD Büyükelçiliği Hukuk Temsilcisi ve yardımcısının bulunduğu 7 kişilik ABD'li heyet, görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Bu kapsamda da heyetin ilk teması Ankara Adliyesine gerçekleşti. ABD'li heyet, adliyede hazırlanan bir duruşma salonunda, darbe girişiminin merkez üssü Akıncı Üssü
'ndeki eylemlere ilişkin davayı açan Ankara Cumhuriyet Başsavcı
Vekili Ramazan Dinç
ile darbe soruşturmalarının deneyimli Savcısı Ali Alper
Saylan ile yaklaşık 11 saat süren toplantı gerçekleştirdi.
Soruların yüzde 90'ı 15 Temmuz ve FETÖ irtibatı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD'li heyet, FETÖ üyelerinin iadesi ile ilgili Türkiye'nin sunduğu belgeleri inceledi. Daha sonra ise 15 Temmuz'un kritik isimlerinden FETÖ'cü imam Kemal Batmaz ve gizli tanıklar "Şapka" ve "Kuzgun"u dinledi. Batmaz, bizzat duruşma salonunda hazır edilirken, Kuzgun ve Şapka ile SEGBİS aracılığıyla bağlantı kuruldu. ABD'li heyet, bu 3 isme, daha önceden hazırladıkları soruları yöneltti. Heyetin sorduğu soruların yüzde 90'ı 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ irtibatıyla ilgili oldu. FETÖ elebaşı Gülen ve firari sivil imam Adil Öksüz'ün darbe girişimindeki rolüne yönelik sorularda ABD'li heyet tarafından 3 isme yöneltildi. Türk savcılar ise ABD'li heyete Akıncı Üssü iddianamesi referans alınarak 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imamların darbe ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile bağlantıları anlatıldı. Hain darbe gecesi yaşananlar, bombalanan yerler, şehit ve gazilerin durumları tek tek anlatıldı.
FETÖ'cü imamların telefon imajları heyete verildi
ABD'li heyetin üzerinde en çok durduğu 2 isim 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde yakalanan Akıncı Üssü davasının tutuklu sanıkları Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek oldu. Heyetin talebi üzerine bu iki ismin darbe gecesi ele geçirilen cep telefonlarının imajları tutanakla teslim edildi.
Gizli tanıkların ifadeleri ABD'li heyeti etkiledi
ABD'deki soruşturma kapsamında bu toplantıyı ABD'li yetkilerin talep ettiği ve soruşturmaya bizzat yerinde görmek istedikleri belirtildi. Toplantıda dinlenen Batmaz'ın daha önceki tavrını sergilediği ve darbe ile ilişkini inkar ettiği öğrenildi. Ancak darbe toplantılarına katılan ve örgütün darbe girişimiyle ilgili bağlantılarını deşifre eden gizli tanıklar 'Şapka' ve 'Kuzgun'un verdiği bilgilerin doyurucu olduğu ve ABD'li heyeti son derece etkiledikleri bilgisine ulaşıldı.