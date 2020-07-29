ABD'li heyet Rüstem Paşa camisini ziyaret etti - Son Dakika

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve ailesi, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ile elçilik çalışanları, Rüstem Paşa Camisi'ne ziyarette bulundu.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 05:47

Kaynak: AA

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