ABD'li heyet Rüstem Paşa camisini ziyaret etti - Son Dakika

ABD'li heyet Rüstem Paşa camisini ziyaret etti
ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve ailesi, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ile elçilik çalışanları, Rüstem Paşa Camisi'ne ziyarette bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 05:47
Kaynak: AA
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