Son Dakika Haberleri: ABD'li heyet, Rusya'nın Avangard füze sistemini inceledi
Son Dakika Güncel ABD'li heyet, Rusya'nın Avangard füze sistemini inceledi - Son Dakika

ABD'li heyet, Rusya'nın Avangard füze sistemini inceledi

6 saat önce

ABD heyeti, Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması (START-3) kapsamında Rusya'nın nükleer ve konvansiyonel savaş başlık taşıyan Avangard füze sistemlerini inceledi.

ABD'li heyet, Rusya'nın Avangard füze sistemini inceledi, System.String[]

ABD heyeti, Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması (START-3) kapsamında Rusya'nın nükleer ve konvansiyonel savaş başlık taşıyan Avangard füze sistemlerini inceledi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nden bir heyetin Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması (START-3) çerçevesinde Rusya'ya ait silahların incelediği belirtildi. Açıklamada, "Rusya Federasyonu ile Amerika Birleşik devletleri arasında Silahların Azaltılması Anlaşması'nın uygulanması çerçevesinde 24-26 Kasım tarihleri arasında ABD teftiş heyetinin incelemesi için Avangard füze sistemi ile bir gösteri yapıldı" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık ayrıca Rus - Amerikan ilişkilerinin gelişmesi için Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ile ABD heyetinin görüşme yaptığını duyurdu.

ARALIK AYINDA AKTİF HALE GELECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz yıl izlediği tatbikat ile tüm dünyada oldukça konuşulan nükleer ve konvansiyonel savaş başlıkları taşıyan Avangard füze sistemlerinin önümüzdeki Aralık ayında tamamen aktif hale geleceği duyuruldu. Rusya lideri Putin'in tatbikatı izledikten sonra füze sistemi için 'yenilmez' ifadesini kullanmıştı. Füze sisteminin en dikkat çeken özellikleri ise sesten 27 kat daha hızlı hedefe ulaşması ve atmosferin birçok katmanında ulaşabilmesi olarak ifade edilmişti.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:20 Kaynak: İHA
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