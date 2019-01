ABD'li Heyetin Şahit Olduğu Konularla Soruşturma Farklı Gelişmelere Gebe"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ABD 'li heyetin Türkiye 'deki temaslarının Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusunda adil yargılama yaptığını göstermesi açısından önemli olduğunu belirterek, "Savcıların şahit olduğu konularla soruşturmanın da farklı gelişmelere gebe olacağını düşünüyorum." dedi.Gül, Ankara Hakimevi'nde medya temsilcileriyle bir araya geldi. ABD heyetinin FETÖ soruşturmaları kapsamında Türkiye'de yaptığı temaslara ilişkin soruyu yanıtlayan Gül, New York Bölge Savcılığı'nda açılan bir soruşturma çerçevesinde Türkiye'den bazı bilgiler istendiğini söyledi. Türkiye'nin FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili taleplerini ABD'ye ilettiğini hatırlatan Gül, ABD yetkililerinin, bu konudaki dijital delilleri bizzat görme ya da bazı tanıklara bizzat ulaşma anlamında talepte bulunduğuna işaret etti. Adli yardımlaşma kapsamında Türkiye'nin ABD'li yetkililere yardımcı olduğunu anlatan Gül, "Bilgi sahibi olma isteklerini görünce ciddiye aldıklarını da gördük. 'Böyle diyorsun ama ben de gözümle göreyim' anlamında bu çok değerli." dedi.Gül, ABD'deki soruşturma için tüm bilgi ve belgeleri vermeye çalışacaklarını ifade ederek, "Orada biraz bireyler üzerinden, kara para ya da illegal yollar gibi vesair yollar boyutuyla gidiyor." diye konuştu.Türkiye'ye hem New York hem Washington 'dan iki savcı geldiğini ifade eden Gül, "Hakim savcı huzurunda 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde nasıl ifade alınıyorsa o anlamda bir delil niteliği taşıyor. Kağıt üzerinde gönderdiğimiz delillerden öte gözleriyle görüp sorular sordular ilgililere. Bu, New York'taki savcının sanki huzurunda olmuş gibi. Delil niteliği çok önemli." diye konuştu.Gül, sunulan belgelerin, sorulan sorulara verilen cevapların, birebir şahit oldukları delillerin bu sürecin hukuk çerçevesinde olması gereken yere evrilebileceğini gösterdiğini söyledi.15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan 'a suikast girişiminde bulunulmasıyla ilgili tüm bilgilerin de ABD'li yetkililere verildiğini kaydeden Gül, şunları kaydetti:"Ben bu heyetin, savcıların şahit olduğu konularla soruşturmanın da bu anlamda farklı gelişmelere gebe olacağını düşünüyorum. Bu konu devlet, millet adına çok önemli. Burada sonuç almak istiyoruz. Söyleyeceğimiz bir şey orada farklı lobilerin süreci sabote etmesine neden olabilir. Bir yargı mensubunun gelmesi, toplantılar yapması çok değerli. Türkiye'nin bu konuda adil yargılama yaptığı, deliller üzerinden sonuca gidildiğini göstermesi açısından çok önemli bir süreçti ve ve buna ABD'li heyet tanık oldu. Türkiye'ye büyük bir saldırı oldu, bununla ilgili özgüven içinde "Gelin, hangi sorunuz varsa cevaplayalım" anlamında, psikolojik, hukuki müdellel olma anlamında önemli."FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade sürecinin bundan ayrı bir süreç olduğunu ifade eden Gül, "Ama ADB'nin kabul edeceği, yargı makamlarının varacağı kanaatler o süreci de olumlu etkileyecektir."