ABD'li Heyetle Yapılan Toplantının Detayları

FETHULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili Türkiye'nin sunduğu yeni delilleri değerlendirmek için gelen 7 kişilik ABD'li heyet ile Ankara Adliyesi'nde yapılan toplantının detayları ortaya çıktı.

FETHULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili Türkiye'nin sunduğu yeni delilleri değerlendirmek için gelen 7 kişilik ABD'li heyet ile Ankara Adliyesi'nde yapılan toplantının detayları ortaya çıktı. Heyetin FETÖ'nün sivil imamı Kemal Batmaz, gizli tanıklar 'Kuzgun' ve 'Şapka'yı dinlediği ve bu kişilere, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ilişkisine yönelik sorular yönelttiği belirtildi. Heyetin ayrıca firari sivil imam Adil Öksüz ile ilgili de çok sayıda soru sorduğu kaydedildi.



Aralarında New York Doğu Bölgesi Savcısı, Washington Savcısı, ABD Adalet Bakanlığı yetkilisi, FBI Bilişim Uzmanı, FBI temsilcisi, ABD Büyükelçiliği Hukuk Temsilcisi ve yardımcısının bulunduğu 7 kişilik ABD'yi heyet, dün Ankara Adliyesi'ne geldi. Heyet, darbe soruşturmalarını yürüten, darbenin merkez üssü Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davayı açan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç ve darbe soruşturmalarının deneyimli savcısı Ali Alper Saylan ile yaklaşık 11 saat süren toplantı gerçekleştirdi.



HEYET 3 İSMİ DİNLEMEK İSTEDİ



Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD'li heyet, FETÖ üyelerinin iadesi ile ilgili Türkiye'nin sunduğu belgeleri incelemelerinin ardından FETÖ imamı Kemal Batmaz ve gizli tanıklar 'Şapka' ve 'Kuzgun'u dinlemek istedi. Bunun üzerine Ankara 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonu görüşme için hazırlandı. Bu 3 ismin bilgisine başvurulmak üzere dinlenildiği, Sincan Cezaevi'nde bulunan Kemal Batmaz'ın bizzat salonda hazır edildiği, 'Kuzgun' ve 'Şapka' ile de bulundukları illerden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kurulduğu belirtildi.



AKINCI İDDİANAMESİ REFERANS ALINDI



Bu üç isme, ABD'li heyetin daha önce kendileri tarafından hazırlanan sorular yöneltildi. Bu sorular dışında da tamamlayıcı bazı sorular soruldu. Türk savcılar, heyete, sorularında hiç müdahale etmedi. Ancak ABD'li heyete Akıncı Üssü iddianamesi referans alınarak, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imamların darbe ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile bağlantıları anlatıldı. Darbe gecesi yaşananlar, bombalanan yerler, şehit ve gazilerin durumları tek tek anlatıldı.



SORULARIN YÜZDE 90'NI 15 TEMMUZ'UN FETÖ İRTİBATINA YÖNELİKTİ



Heyetin sorduğu soruların yüzde 90'ını 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ irtibatıyla ilgili olduğu belirtildi. Bu sorular arasında bizzat Fethullah Gülen ve firari sivil imam Adil Öksüz'ün darbe girişimindeki rolüne yönelik soruların da yer aldığı kaydedildi.



HAKAN ÇİÇEK VE KEMAL BATMAZ'IN TELEFON İMAJLARI VERİLDİ



Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD'li heyetin üzerinde en çok durduğu iki isim 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde yakalanan Akıncı Üssü davasının tutuklu sanıkları Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek oldu. Heyetin talebi üzerine bu iki ismin darbe gecesi ele geçirilen cep telefonlarının imajları tutanakla teslim edildi.



BİZZAT YERİNDE GÖRMEK İSTEDİLER



ABD'deki soruşturma kapsamında bu toplantıyı ABD'li yetkililerin talep ettiği ve soruşturmayı bizzat yerinde görmek istedikleri bildirildi. Toplantıda dinlenen Kemal Batmaz'ın daha önceki tavrını sergilediği ve darbe ile ilişkisini inkar ettiği kaydedildi. Ancak darbe toplantılarına katılan ve örgütün darbe girişimiyle ilgili bağlantılarını deşifre eden gizli tanıklar 'Şapka' ve 'Kuzgun'un verdiği bilgilerin doyurucu olduğu ve ABD'li heyeti son derece etkiledikleri bilgisine ulaşıldı. Öte yandan ABD'li heyetin, bugün İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde temaslarını sürdürecekleri öğrenildi. - Ankara

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