Son Dakika Haberleri: ABD'li iki Müslüman vekilin İsrail'e giriş yasağı
Son Dakika Güncel Haber

ABD'li iki Müslüman vekilin İsrail'e giriş yasağı

50 dakika önce

Filistin Girişimi Hareketi Genel Sekreteri Mustafa El-Bergusi, "İsrail'in ABD'li iki vekilin ülkeye girişini yasaklaması işledikleri suçların ortaya çıkmasından duydukları korkuyu ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.

ABD'li iki Müslüman vekilin İsrail'e giriş yasağı, System.String[]
Filistin Girişimi Hareketi Genel Sekreteri Mustafa El-Bergusi, " İsrail'in ABD'li iki vekilin ülkeye girişini yasaklaması işledikleri suçların ortaya çıkmasından duydukları korkuyu ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.
Bergusi, yazılı açıklamasında, İsrailli yöneticilerin Amerikan Kongresindeki iki üyeye karşı etnik ayrımcılık yaptığını belirtti.
Bunun kongre üyelerinin etnik kökenlerinden kaynaklandığını vurgulayan Bergusi, "İsrail'in ABD'li iki vekilin ülkeye girişini yasaklaması işledikleri suçların ortaya çıkmasından duydukları korkuyu ortaya koyuyor. Söz konusu yasak kararı İsrail'i rezil edecektir. Ayrıca, tüm dünyada gizlemeye çalıştığı insan haklarına aykırı tüm ihlallerinin de ortaya saçılmasına katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı yazılı açıklamada, ABD'li Müslüman Temsilciler Meclisi vekilleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın ülkeye girişinin yasaklandığını belirtmişti.
Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail, ABD'li iki Müslüman Kongre üyesinin ülkeye girişini yasakladı
Ziraat Bankası, Venezüela Merkez Bankası ile ilişkilerini sonlandırdı Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan hareketi iki nedenden dolayı birleşebilir Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 08:05:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'li iki Müslüman vekilin İsrail'e giriş yasağı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]