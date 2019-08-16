ABD'li iki Müslüman vekilin İsrail'e giriş yasağı

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İsrail, ABD'li iki Müslüman Kongre üyesinin ülkeye girişini yasakladı

Ziraat Bankası, Venezüela Merkez Bankası ile ilişkilerini sonlandırdı

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan hareketi iki nedenden dolayı birleşebilir