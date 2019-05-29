Son Dakika Haberleri: ABD'li ilaç firması Johnson & Johnson'a 17.5 milyar dolarlık dava
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ABD'li ilaç firması Johnson & Johnson'a 17.5 milyar dolarlık dava

19 dakika önce

Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden Johnson & Johnson'a ağrı kesici ilaçların reklam ve tanıtımında tüketiciyi yanıltıcı ve eksik bilgi verdiği gerekçesiyle milyar dolarlık dava açıldı.

ABD'li ilaç firması Johnson & Johnson'a 17.5 milyar dolarlık dava, System.String[]
Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden Johnson & Johnson'a ağrı kesici ilaçların reklam ve tanıtımında tüketiciyi yanıltıcı ve eksik bilgi verdiği gerekçesiyle milyar dolarlık dava açıldı.

ABD'nin Oklahoma eyaleti savcıları şirketin aşırı derecede bağımlılık yaratan opioid maddesi konusunda tüketicileri uyarmadığı ve ağrı kesici ilaçların olduğundan daha fazla etkili gösterildiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:53 
Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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