ABD'li ilaç firması Johnson & Johnson'a 17.5 milyar dolarlık dava

Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden Johnson & Johnson'a ağrı kesici ilaçların reklam ve tanıtımında tüketiciyi yanıltıcı ve eksik bilgi verdiği gerekçesiyle milyar dolarlık dava açıldı.ABD'nin Oklahoma eyaleti savcıları şirketin aşırı derecede bağımlılık yaratan opioid maddesi konusunda tüketicileri uyarmadığı ve ağrı kesici ilaçların olduğundan daha fazla etkili gösterildiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.