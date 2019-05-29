ABD'li ilaç firması Johnson & Johnson'a 17.5 milyar dolarlık dava
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Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden Johnson & Johnson'a ağrı kesici ilaçların reklam ve tanıtımında tüketiciyi yanıltıcı ve eksik bilgi verdiği gerekçesiyle milyar dolarlık dava açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:53
Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden Johnson & Johnson'a ağrı kesici ilaçların reklam ve tanıtımında tüketiciyi yanıltıcı ve eksik bilgi verdiği gerekçesiyle milyar dolarlık dava açıldı.
ABD'nin Oklahoma eyaleti savcıları şirketin aşırı derecede bağımlılık yaratan opioid maddesi konusunda tüketicileri uyarmadığı ve ağrı kesici ilaçların olduğundan daha fazla etkili gösterildiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.
İlaç üreticisi Johnson & Johnson'a 17,5 milyar dolarlık ağrı kesici davası açıldı
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