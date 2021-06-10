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ABD'li ilaç firması Moderna, 12-17 yaşındakilere Kovid-19 aşısı onayı için FDA'ya başvurdu - Son Dakika

ABD'li ilaç firması Moderna, 12-17 yaşındakilere Kovid-19 aşısı onayı için FDA'ya başvurdu

10.06.2021 19:17
ABD'li ilaç firması Moderna, 12-17 yaşındakilere Kovid-19 aşısı onayı için FDA'ya başvurdu, System.String[]

NEW ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, çocuklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurdu.

NEW ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, çocuklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurdu.

Şirketin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, 12-17 yaş aralığındaki çocuklarda Kovid-19 aşısının acil kullanım onayı için federal kuruma gerekli belgelerin teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.

Ülkede Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısından sonra FDA tarafından onaylanan ikinci aşı olan Moderna aşısı, 18 yaş ve üzeri yetişkinlere uygulanabiliyor.

Moderna'dan, 25 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Kovid-19'a karşı üzerinde çalışılan aşının 12-17 yaşlarındaki çocuklarda tam koruma sağladığı belirtilmişti.

Klinik deneylerde 3 bin 732 kişiye aşı ve plasebo yapıldığı aktarılan açıklamada, aşının söz konusu yaş aralığındaki gençlerde de yetişkinlerde olduğu gibi bağışıklık koruma belirtilerini tetiklediği, öte yandan kolda uyuşma ve baş ağrısı gibi geçici yan etkilere neden olduğu ifade edilmişti.

FDA, 10 Mayıs'ta Amerikan şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ürettiği Kovid-19 aşısının 12-15 yaş aralığındaki çocuklarda kullanımına onay vermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Pfizer, İlaç, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'li ilaç firması Moderna, 12-17 yaşındakilere Kovid-19 aşısı onayı için FDA'ya başvurdu - Son Dakika


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