ABD'li ilaç şirketi Merck, Kovid-19 ilacını Kanada'da üretecek - Son Dakika

ABD merkezli çokuluslu ilaç şirketi Merck'in, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ağır etkilerini ve ölüm oranlarını azaltan ilacının Kanada'da üretileceği açıklandı.

Kanada Bilim ve Sanayi Bakanı Francois-Philippe Champagne, Merck Canada CEO'su Marwan Akar ile düzenlediği basın toplantısında, "Kanadalılar ve aslında dünya için Kovid-19 ilaçları üreteceğiz." dedi.

Akar ise Kovid-19 antiviral ilacı "Molnupiravir"in, hem Kanada hem de küresel pazarlara dağıtımı için Whitby kentindeki Thermo Fisher Scientific firması ile ortaklık kurulduğunu duyurdu.

Kanada'daki tesislerde üretilecek ilaç, Kanada, İngiltere, Avrupa Birliği, Asya Pasifik ve Latin Amerika'da dağıtılacak.

Ontario Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Victor Fedeli de yaptığı açıklamada, yeni üretim anlaşmasının bölgede 50'den fazla yüksek ücretli istihdama imkan vereceğini, 19 milyon dolarlık sermaye yatırımıyla gerçekleşen iş birliğinin Ontario'nun ekonomik iyileşmesine yardımcı olacağını ifade etti.

Kanada federal hükümeti, Merck firmasından 500 bin "Molnupiravir" ilacı satın almak için bir anlaşma imzalamıştı.

Uzmanlar, kişisel koruyucu ekipman, testler ve aşılardan sonra antiviral ilaç tedavilerinin Kovid-19 ile mücadelede başka bir araç olarak görüldüğü görüşünü savunuyorlar.