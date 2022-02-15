ABD'li Intel, İsrailli çip üreticisini 5,4 milyar dolara satın alıyor - Son Dakika

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden ABD'li Intel'in, İsrail merkezli Tower Semiconductor'ı 5,4 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığı bildirildi.

Tower Semiconductor'dan yapılan açıklamaya göre, İsrailli şirket, tedavüldeki hisseleri için Intel'in hisse başına 53 dolar nakit teklifini kabul etti.

Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından gelecek 12 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Tower Semiconductor'ın otomotiv, mobil, tıp ve havacılık sektörlerinde kullanılan analog çiplerde uzmanlığı bulunuyor.

Intel'in, söz konusu satın almayla Tayvan merkezli TSMC'nin hakim olduğu sözleşmeli çip üretiminde varlığını artırmak istediği belirtiliyor.