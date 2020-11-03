ABD'li işletmeciler seçimi fırsata çevirdi - Son Dakika

ABD'de yaklaşık 250 milyon seçmen bugün son sözü söylemek ve başkanı belirlemek üzere sandığa gidiyor. Bazı işletmeciler, seçimi fırsata çevirerek, ABD Başkanı ve adayı Donal Trump ve Demokrat parti adayı Joe Biden'in resimlerini içeren kokteyl hazırladı.

ABD'de bugün başkanlık seçimleri yapılıyor. ABD'nin 46'ıncı başkanın yanı sıra Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesi ile 100 sandalyeli Senato'nun 35 üyesi de seçilecek. İlk sandıklar ülkenin en doğusundaki Vermont eyaletinde, yerel saatle 5.00'te, Türkiye saatiyle 13.00'te açıldı. Oy kullanma işlemi Türkiye saatiyle 4 Kasım'da sabaha karşı bitecek. Donald Trump'ın Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden karşısında başkanlığını korumaya çalıştığı seçimlerde bugüne kadar yaklaşık 94 milyon kişi postayla oy kullanmıştı.. Bu yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle postayla oy kullanma işlemi yaklaşık bir aydır çok daha fazla tercih edildi

SEÇİMİ FIRSATA ÇEVİREN İŞLETMELER

Bazı işletmeciler, seçimi fırsata çevirerek, ABD Başkanı ve adayı Donal Trump ve Demokrat parti adayı Joe Biden'in resimlerini içeren kokteyl hazırladı. Özel karışımlı kokteyller, ABD Başkanı Trump, yardımcısı Mike Pence, Demokrat parti adayı Joe Biden ve yardımcı adayı Kamala Harris'in isimlerini taşıyor. 'Pina Kamala' ve 'Trumpkin Spice Latte' gibi isimler taşıyan içeceklerin 25 dolar (yaklaşık 210) TL'den satışa sunuluyor.