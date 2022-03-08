ABD'li istihbarat direktörü: Ukrayna'da 2-4 bin Rus askeri zayiatının olduğunu tahmin ediyoruz - Son Dakika
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ABD'li istihbarat direktörü: Ukrayna'da 2-4 bin Rus askeri zayiatının olduğunu tahmin ediyoruz

08.03.2022 21:11
ABD'li istihbarat direktörü: Ukrayna'da 2-4 bin Rus askeri zayiatının olduğunu tahmin ediyoruz

ABD'li istihbarat örgütü direktörleri, Ukrayna'da 2 ila 4 bin arasında Rus askeri zayiatının olduğunu tahmin ettiklerini ve Moskova'nın saldırılarını artırması sonucu Ukrayna'da gelecek birkaç haftanın "çok ağır" geçeceğini belirtti.

ABD'li istihbarat örgütü direktörleri, Ukrayna'da 2 ila 4 bin arasında Rus askeri zayiatının olduğunu tahmin ettiklerini ve Moskova'nın saldırılarını artırması sonucu Ukrayna'da gelecek birkaç haftanın "çok ağır" geçeceğini belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde yapılan oturuma Merkezi İstihbarat Direktörü (CIA) William Burns, Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Direktörü Paul Nakasone ve Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) Direktörü Scott Berrier katıldı.

Rusya'nın Ukrayna'da istediği sonucu elde edemediğini vurgulayan CIA Direktörü Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "kızgın" olduğunu ve durumdan memnun olmadığını savundu.

Burns, "Putin şu anda kızgın ve sinirleri bozulmuş durumda. Muhtemelen (Ukrayna'daki) eylemlerini ikiye katlayacak ve sivil zayiatını umursamadan Ukrayna ordusunu bastırmaya çalışacak. Fakat Putin için bu işin siyasi olarak sürdürülebilir bir sonu yok." değerlendirmesini yaptı.

Putin'in Ukrayna'yı bağımsız bir ülke olarak görmediğini ve uzun zamandır bu ülke için planlar yaptığını anlatan Burns, Putin'in bu planlarında ciddi şekilde yanıldığını ifade etti.

Burns, Rusya'nın saldırılarını artıracağını ve "gelecek birkaç haftanın oldukça ağır ve çirkin geçeceğini" kaydetti.

Rusya'nın askeri zayiatı 2 ila 4 bin arasında

Aynı oturumda konuşan Scott Berrier ise Rusya'nın Ukrayna'da beklediğinden daha fazla asker kaybettiğini savundu.

Berrier, Rusya'nın Ukrayna savaşında şu ana dek 2 ila 4 bin arasında askeri zayiatının olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Rusya ABD ile doğrudan bir çatışma istemiyor

Haines de yaptığı açıklamada, nükleer tehdidin tüm dünyada her zamankinden daha fazla olduğuna işaret ederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer adımını değerlendirdi.

Haines, "Putin, nükleer anlamda bir adım attığında bunu ciddiye alıyoruz. Ancak bunun bir sinyal olduğunu düşünmüyoruz, Putin'in adımı çok olağandışıydı ama caydırıcı özellikteydi." ifadesini kullandı.

İstihbarat topluluğunun Rusya'nın stratejik adımlarını yakından takip ettiğinin altını çizen Haines, "Şu aşamada geçmiştekinden daha fazla bir şey beklemiyorum." dedi.

Burns ise Putin'in zaman içinde adımlarını sertleştirdiğini kaydederek, "Ancak bu Putin'in aklını yitirdiği anlamına gelmez." diye konuştu.

Nakasone de Rusya'nın Ukrayna'ya son haftalarda siber saldırı düzenlediğini ancak bilgisayar korsanlığı oranlarının beklediklerinden daha az olduğunu kaydetti.

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Putin'in protestoları önleme yöntemi büyük tepki çekti! Polis, Moskova sokaklarında telefon avında Putin'in protestoları önleme yöntemi büyük tepki çekti! Polis, Moskova sokaklarında telefon avında ABD istihbaratı açıkladı: Ukrayna işgali sırasında öldürülen Rus askeri sayısı 11 bin değil, 3 bin civarında ABD istihbaratı açıkladı: Ukrayna işgali sırasında öldürülen Rus askeri sayısı 11 bin değil, 3 bin civarında ABD'li istihbarat direktörü: Ukrayna'da 2 - 4 bin Rus askeri zayiatının olduğunu tahmin ediyoruz ABD'li istihbarat direktörü: Ukrayna'da 2 - 4 bin Rus askeri zayiatının olduğunu tahmin ediyoruz

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Moskova, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'li istihbarat direktörü: Ukrayna'da 2-4 bin Rus askeri zayiatının olduğunu tahmin ediyoruz - Son Dakika


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