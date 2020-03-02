ABD'li Jeffrey ve Kelly Craft Ankara'da - Son Dakika
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ABD'li Jeffrey ve Kelly Craft Ankara'da

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Temsilcisi Kelly Craft beraber Ankara'ya geldi.

ABD'li Jeffrey ve Kelly Craft Ankara'da, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Temsilcisi Kelly Craft beraber Ankara'ya geldi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:35 Kaynak: İHA
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