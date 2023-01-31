ABD'li John Bolton'dan İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkan Türkiye'ye skandal sözler - Son Dakika
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ABD'li John Bolton'dan İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkan Türkiye'ye skandal sözler

31.01.2023 11:20

İsveçli provokatör Rasmus Paludan'ın Kur'an yakma eylemi sonrası Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıktı. Çirkin eylemem sessiz kalan İsveç'e destek ise eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan geldi. İsveç basınına konuşan Bolton, Türkiye'yi hedef alarak "Türkiye'yi atmak istiyorsak, NATO'yu feshedip tekrar kurabiliriz" ifadesini kullandı.

Terörle mücadelede gerekli adımları atmayan ve Kur'an provokasyonuyla infial yaratan İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeyen Türkiye, hedef tahtasına konuldu.

BOLTON YİNE SAHNEDE

Batılı basında ve düşünce kuruluşlarında "Türkiye NATO'dan çıkarılsın" söylemleri arttı. Benzer açıklama ABD'nin şahin politikacılarından ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan geldi.

TÜRKİYE'NİN NATO'DAN ÇIKARILMASINI İSTEDİ

İsveç basınına konuşan Bolton, Türkiye'nin S-400 alımını ve İsveç tutumunu gerekçe göstererek Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını istedi. Bolton, Türkiye'yi İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecini sabote etmekle itham ettiği açıklamasında, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını salık verdi.

"NATO'YU FESHEDİP YENİDEN KURABİLİRİZ"

Bolton, "Uluslararası hukukun 'koşullar değişmediği sürece' ilkesi neredeyse her şeye izin vermektedir. NATO'da olmak isteyip istemediklerine kendileri karar verebilirler ya da biz NATO'yu feshedip yeniden kurabiliriz. Bunu çözmenin pek çok yolu var" dedi.

"BEN OLSAYDIM SEÇİMLERE KADAR HİÇBİR ŞEY YAPMAZDIM"

Bolton açıklamasında Türkiye'ye F-16 satımı sürecine de değindi. "ABD Başkanı ben olsaydım mayıs ayındaki seçimlere kadar hiçbir şey yapmazdım" diye konuştu.

YORUMLAR (5)
  • Osman Akbaş: Amerika dünyanın en büyük PKK örgütüdür bunları yenmenin tek yolu çok çalışmak ve teknolojik gözlerini dışarı çıkartacak silahlar atomlar üretmek?? Cevap Yaz 13 0 Yayından Kaldır
  • ismail alkan: Biz anamızın karnından natolu doğmadık alın natonuzu başınıza çalın yahudiler bizi natoylami korkutuyorsunuz siz müslümanların dini değerlerini hiçe sayarak insanlık suçu işlemeye devam edin sizin kurana bile saygınız yok bizim sizinle bir derdimiz yok ama sizin var siz yahudiler biz türkleri hazmedemiyorsunuz allahın gazabı büyük olur unutmayin allah sizleri helak eylesin inşallah. Cevap Yaz 19 3 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel ABD'li John Bolton'dan İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkan Türkiye'ye skandal sözler - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'li John Bolton'dan İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkan Türkiye'ye skandal sözler - Son Dakika
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