Terörle mücadelede gerekli adımları atmayan ve Kur'an provokasyonuyla infial yaratan İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeyen Türkiye, hedef tahtasına konuldu.
Batılı basında ve düşünce kuruluşlarında "Türkiye NATO'dan çıkarılsın" söylemleri arttı. Benzer açıklama ABD'nin şahin politikacılarından ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan geldi.
İsveç basınına konuşan Bolton, Türkiye'nin S-400 alımını ve İsveç tutumunu gerekçe göstererek Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını istedi. Bolton, Türkiye'yi İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecini sabote etmekle itham ettiği açıklamasında, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını salık verdi.
Bolton, "Uluslararası hukukun 'koşullar değişmediği sürece' ilkesi neredeyse her şeye izin vermektedir. NATO'da olmak isteyip istemediklerine kendileri karar verebilirler ya da biz NATO'yu feshedip yeniden kurabiliriz. Bunu çözmenin pek çok yolu var" dedi.
Bolton açıklamasında Türkiye'ye F-16 satımı sürecine de değindi. "ABD Başkanı ben olsaydım mayıs ayındaki seçimlere kadar hiçbir şey yapmazdım" diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › ABD'li John Bolton'dan İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkan Türkiye'ye skandal sözler - Son Dakika