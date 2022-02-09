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ABD'li kadın 7 yaşındaki kızının ölümüne sebep olmaktan yargılanıyor - Son Dakika

ABD'li kadın 7 yaşındaki kızının ölümüne sebep olmaktan yargılanıyor

09.02.2022 23:15
ABD'li kadın 7 yaşındaki kızının ölümüne sebep olmaktan yargılanıyor

NEW ABD'nin Colorado eyaletinde Kelly Turner isimli kadın, 2017 yılında 7 yaşındaki kızının ölümüne sebep olmaktan yargı karşısına çıkarıldı.

NEW ABD'nin Colorado eyaletinde Kelly Turner isimli kadın, 2017 yılında 7 yaşındaki kızının ölümüne sebep olmaktan yargı karşısına çıkarıldı.

Colorada'da çıkarıldığı mahkemede, sorumsuz bir anne olmak ve 7 yaşındaki kızı Olivia Gant'ı yeterli besinden mahrum bırakarak ölümüne yol açmakla suçlanan Turner hakkında 16 yıla kadar hapis istendi.

Turner'ın, Douglas Bölge Mahkemesi'nde çıkarıldığı hakim karşısında daha önce reddettiği suçunu gözyaşları içinde itiraf ederken kızının hastalıkları üzerinden para kazanma suçunu da kabul ettiği belirtildi.

İddianameye göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu ifade edilen kadın, çocuğunun gerçek hastalığını gizledi ve Colorado Çocuk Hastanesindeki doktorların yanlış tanı koymalarına sebep oldu.

Ayrıca Turner'ın, Amerikan sağlık yardım sistemi Medicaid'i yaklaşık 538 bin dolar dolandırdığı ve yerel medyayı kullanarak bazı hayır kurumlarından gerçek dışı bilgilerle para topladığı bilgisi paylaşıldı.

Kelly Turner'ın kızı Olivia Gant, Colorado Çocuk Hastanesi'nde 5 yıl tedavi gördükten sonra 20 Ağustos 2017'de bakımevinde "bağırsak yetmezliğinden" ölmüştü.

Anneye yönelik bir soruşturmanın parçası olarak 2018 yılında mezardan çıkarılan küçük kızın cesedine yapılan otopside bağırsak yetmezliği belirtisine rastlanmamıştı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Colorado, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'li kadın 7 yaşındaki kızının ölümüne sebep olmaktan yargılanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'li kadın 7 yaşındaki kızının ölümüne sebep olmaktan yargılanıyor - Son Dakika
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