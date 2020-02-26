ABD'li kadın Adıyaman'da dağ keçisi avladı - Son Dakika
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ABD'li kadın Adıyaman'da dağ keçisi avladı

6 saat önce

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesine av turizmi için gelen ABD'li Emieblcek Harris, yasal izin ile boynuz uzunluğu 130 santimetre olan 11 yaşındaki dağ keçisini avladı.

ABD'li kadın Adıyaman'da dağ keçisi avladı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Sincik ilçesine av turizmi için gelen ABD'li Emieblcek Harris, yasal izin ile boynuz uzunluğu 130 santimetre olan 11 yaşındaki dağ keçisini avladı.

ABD'li Emieblcek Harris, av turizmi için geldiği Adıyaman'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleyi kazandı. Ardından da Sincik Devlet Avlağı'nda, gözetmenler eşliğinde 11 yaşındaki dağ keçisini avladı. Harris, avın ardından 130 santimetre boynuz uzunluğu olan dağ keçicisine ait deri ve boynuzu alıp, kentten ayrıldı.


- Adıyaman
Amerika Birleşik Devletleri, Adıyaman, Sincik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:31 Kaynak: DHA
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