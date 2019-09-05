ABD'li kadın Filipinler'de havaalanında el bagajında 6 günlük bebekle yakalandı

Filipinler'de el bagajında bir bebekle ülkeden çıkmaya çalıştığı ileri sürülen Amerikalı bir kadın gözaltına alındı.



Filipinler Göçmenlik Bürosu Sözcüsü Melvin Mabulac, Manila'daki Ninoy Aquino Havalimanı'nda sabah erken saatlerde, 43 yaşındaki Jennifer Erin Talbot'un çantasında bir bebekle yakalandığı haberini aldıklarını belirtti.