Son Dakika Haberleri: ABD'li kadın Filipinler'de havaalanında el bagajında 6 günlük bebekle yakalandı
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ABD'li kadın Filipinler'de havaalanında el bagajında 6 günlük bebekle yakalandı

1 saat önce

Filipinler'de el bagajında bir bebekle ülkeden çıkmaya çalıştığı ileri sürülen Amerikalı bir kadın gözaltına alındı. Herhangi bir seyahat belgesi olmayan bebeğin yalnızca 6 günlük olduğu bilgisi paylaşıldı

ABD'li kadın Filipinler'de havaalanında el bagajında 6 günlük bebekle yakalandı, System.String[]

Filipinler'de el bagajında bir bebekle ülkeden çıkmaya çalıştığı ileri sürülen Amerikalı bir kadın gözaltına alındı.


Filipinler Göçmenlik Bürosu Sözcüsü Melvin Mabulac, Manila'daki Ninoy Aquino Havalimanı'nda sabah erken saatlerde, 43 yaşındaki Jennifer Erin Talbot'un çantasında bir bebekle yakalandığı haberini aldıklarını belirtti.

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Filipinler, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:53 
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