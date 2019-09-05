ABD'li kadın Filipinler'de havaalanında el bagajında 6 günlük bebekle yakalandı
1 saat önce
Filipinler'de el bagajında bir bebekle ülkeden çıkmaya çalıştığı ileri sürülen Amerikalı bir kadın gözaltına alındı.
Herhangi bir seyahat belgesi olmayan bebeğin yalnızca 6 günlük olduğu bilgisi paylaşıldı
Filipinler'de el bagajında bir bebekle ülkeden çıkmaya çalıştığı ileri sürülen Amerikalı bir kadın gözaltına alındı.
Filipinler Göçmenlik Bürosu Sözcüsü Melvin Mabulac, Manila'daki Ninoy Aquino Havalimanı'nda sabah erken saatlerde, 43 yaşındaki Jennifer Erin Talbot'un çantasında bir bebekle yakalandığı haberini aldıklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:53
Yatakta çıplakken "Gözlerini kapat" dediği karısına kabusu yaşattı Cani adam ayrı yaşadığı karısını, kızları yan odadayken boğazından bıçaklayarak öldürdü Afili Aşk dizisinde "Kadına şiddete hayır" sahnesi sosyal medyayı salladı Cani kadın yavru köpeğin gözünde sigara söndürdü! Kan donduran görüntüler kameraya yansıdı