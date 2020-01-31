ABD'li kadın gazeteci Caroll, tecavüzle suçladığı Başkan Trump'ın DNA örneği vermesini istiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'li kadın gazeteci Caroll, tecavüzle suçladığı Başkan Trump'ın DNA örneği vermesini istiyor - Son Dakika Dünya

ABD'li kadın gazeteci Caroll, tecavüzle suçladığı Başkan Trump'ın DNA örneği vermesini istiyor

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen bir cinsel taciz suçlaması ile daha karşı karşıya. Gazeteci bir kadın, Trump'ı 90'lı yıllarda kendisine tecavüz etmekle suçladı

ABD'li kadın gazeteci Caroll, tecavüzle suçladığı Başkan Trump'ın DNA örneği vermesini istiyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen bir cinsel taciz suçlaması ile daha karşı karşıya. Bu defa bir gazeteci, Trump'tan DNA örneği alınmasını istiyor.


Trump'ı 1990'larda kendisine tecavüz etmekle suçlayan kadın, avukatları aracılığıyla, 'hadisenin yaşandığı' gün giydiği kıyafette bulunan genetik maddenin uyuşup uyuşmadığının belirlenmesi için Trump'ın DNA örneği vermesini istedi.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:07 
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