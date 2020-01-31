Son Dakika › Dünya › ABD'li kadın gazeteci Caroll, tecavüzle suçladığı Başkan Trump'ın DNA örneği vermesini istiyor - Son Dakika Dünya
ABD'li kadın gazeteci Caroll, tecavüzle suçladığı Başkan Trump'ın DNA örneği vermesini istiyor
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen bir cinsel taciz suçlaması ile daha karşı karşıya. Gazeteci bir kadın, Trump'ı 90'lı yıllarda kendisine tecavüz etmekle suçladı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen bir cinsel taciz suçlaması ile daha karşı karşıya. Bu defa bir gazeteci, Trump'tan DNA örneği alınmasını istiyor.
Trump'ı 1990'larda kendisine tecavüz etmekle suçlayan kadın, avukatları aracılığıyla, 'hadisenin yaşandığı' gün giydiği kıyafette bulunan genetik maddenin uyuşup uyuşmadığının belirlenmesi için Trump'ın DNA örneği vermesini istedi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:07
Son Dakika Yeniden Refah Partisi "Seninleyiz Kudüs" mitingi yapacak Trump'ın Florida'daki tesisinde şüpheli araç paniği! Silah sesleri duyuldu Trump, anti personel mayınların kullanımındaki kısıtlamayı kaldırdı Çin'den korkutan koronavirüs açıklaması: İyileşen kişiler tekrar hastanabilir