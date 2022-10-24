Kariyerinde 4 kez dünya şampiyonluğu olan ABD'li kickboksçu Andrew Tate, Müslüman olduğunu ilan etti. Tate'in ilk kez namaz kıldığı anlar görüntülendi.
Tate'in Müslüman olduğunu açıklaması tartışma yarattı. Son zamanlarda Instagram ve TikTok'ta paylaştığı dövüş videoları sayesinde büyük bir takipçi kitlesine kavuşan Tate, aynı zaman yaptığı kadın düşmanı paylaşımlar nedeniyle TikTok, YouTube ve Facebook tarafından kalıcı olarak yasaklanmıştı.
İngiltere'de doğan ve şimdi Romanya'da yaşayan Tate, daha önce tecavüz kurbanlarının saldırılarının "sorumluluğunu taşıması" gerektiğine inandığını söylemiş ve bunun üzerine Twitter tarafından yasaklanmıştı. Facebook ve Instagram ise tehlikeli kuruluşlar, bireylerle ilgili politikaları ve nefret söylemi politikalarını ihlal ettiği için Tate'in yasaklandığını açıklamıştı.
Son Dakika › Güncel › Kadın düşmanı paylaşımlarıyla tanınan ABD'li kick boksçu Andrew Tate'in Müslüman olması gündem oldu - Son Dakika