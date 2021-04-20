ABD'li Komutan, Çad Cumhurbaşkanı'nı öldüren grubun olay öncesinde çekilme kararı aldığını açıkladı - Son Dakika

ABD'nin Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Stephen Townsend, Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'yu cephe hattında öldüren ayrılıkçı Çad Değişim ve Birlik Cephesi grubunun bu olaydan önce aslında bölgeden çekilme kararı almış olduğunu açıkladı.

Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde, Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı ve Pentagon Savunma Politikalarından Sorumlu Müsteşar Vekili Amanda Dory ile katıldığı bir oturumda değerlendirmelerde bulunan Townsend, Itno'nun nasıl öldürüldüğünü bilmediğini ancak emekli general olan Çad liderinin daha önce de cephe hattına gittiğini bildiklerini söyledi.

Townsend, Itno'yu öldüren ülkenin kuzeyindeki ayrılıkçı grubun terörist, DEAŞ veya El Kaide iltisaklı bir örgüt olmadığını sadece Çad rejimine karşı ve Libya'nın güneyinde faaliyet gösteren bir grup olduğunu dile getirdi.

ABD'li komutan, "Bu grup, birkaç yüz araçla Libya'nın güneyinden Çad'a geçerek oradan uzun bir çölü aşarak güneye inmişlerdi ve orada Fransızlar tarafından desteklenen hükümete bağlı güvenlik güçleri ile çatışmaya girmişlerdi. Başkan da daha sonra oraya gitmişti. O grup aslında çekilme kararı almıştı. Bu olay olmadan önce çekilmek üzereydiler. Ancak daha sonra Cumhurbaşkanı'nın öldürüldüğü haberi geldi." dedi.

Itno'nun oğlu eski İstihbarat Başkanı General Mahamat İdris Deby Itno'nun Askeri Geçiş Konseyinin başına geçtiğini belirten Townsend, "Bunun ilişkilerimiz açısından ne anlama geldiği henüz net değil." diye konuştu.

Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Cumhurbaşkanı Itno'nun, hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçılara karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve bugün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Agouna daha sonra, Cumhurbaşkanı Itno'nun ölümünün ardından Askeri Geçiş Konseyinin kurulduğunu belirtti ve General Mahamat İdris Deby Itno'nun konseyin başına geçtiğini açıklamıştı.

Itno, 11 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini yüzde 79,32 oyla kazanarak 6. kez seçilmişti.

Çad Cumhurbaşkanı Itno, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyordu.