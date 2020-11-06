ABD'li komutandan terör örgütü SDG'ye övgü - Son Dakika

ABD'li komutandan terör örgütü SDG'ye övgü

06.11.2020 18:02
ABD'li komutandan terör örgütü SDG'ye övgü, System.String[]

ABD Merkez Komutanlığı'na bağlı DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG'ye övgüler yağdırdı.

ABD Merkez Komutanlığı'na bağlı DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/ YPG'nin uzantısı SDG'ye övgüler yağdırdı.

ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PYD ve SDG'ye verdiği desteğe bir yenisini daha ekledi. ABD Merkez Komutanlığı'na bağlı DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, sosyal medya hesabından terör örgütüne övgüler yağdırdı.  Marotto yaptığı paylaşımda "Altı yıl önce DEAŞ, Kobani'nin yüzde 60'ını kontrol ediyordu, ancak SDF (PKK/YPG) teslim olmadı ve şehri ele geçirdi. DEAŞ'ı mağlup etme misyonumuza devam ederek onları onurlandırıyoruz. SDF ve bileşenleri, DEAŞ'ı yenme misyonunda gururlu bir miras oluşturdu" dedi.

BİR ÖNCEKİ KOMUTAN AĞLAMIŞTI

Eylül ayında görevine veda eden DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins bölgeden ayrılmadan önce, terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG'nin sözde yöneticileriyle bir araya gelmişti. Caggins, terör örgütü SDG'nin sözcüsü Mustafa Bali düzenlediği basın toplantısında yaptığı veda konuşmasında terör örgütüne destek veremeyeceği için gözyaşlarına hakim olamamıştı.


ABD'li komutandan terör örgütü SDG'ye övgü
ABD'li komutandan terör örgütü SDG'ye övgü

Amerika Birleşik Devletleri, Terör, DEAŞ, SDG, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'li komutandan terör örgütü SDG'ye övgü - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Alacaklarını alamayan inşaat şirketi, Barcelona'yı iflas talebiyle mahkemeye verdi Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi Real Madrid, Haaland için Borussia Dortmund ile anlaşma sağladı Neye uğradıklarını şaşırdılar! Ermenistan ordusu tank ve askeri araçları bırakarak kaçtı Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı RTÜK'ten, evlilik dışı ilişkiyi normal gösteren Sadakatsiz dizisine ceza Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı
Son Dakika: İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta daha uzatıldı Son Dakika: İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta daha uzatıldı         
17:59
Bu acıya yürek dayanmaz! Baba ve oğlu, 6 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Bu acıya yürek dayanmaz! Baba ve oğlu, 6 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:37
Pınar Gültekin cinayetinde katilin anne ve babasının da olayın içinde olduğu iddia edildi Pınar Gültekin cinayetinde katilin anne ve babasının da olayın içinde olduğu iddia edildi         
17:18
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:56
Güne yükselişle başlayan dolar, 8,56 ile yeni zirveyi gördü Güne yükselişle başlayan dolar, 8,56 ile yeni zirveyi gördü         
16:35
Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi         
15:44
Güvenlik kameralarını fark eden hırsız, yakalanmamak için başına poşet geçirdi Güvenlik kameralarını fark eden hırsız, yakalanmamak için başına poşet geçirdi         
15:32
Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek         
15:24
Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü         
15:01
Uşak'ta 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi Uşak'ta 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi         
14:53
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı         
11:08
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 18:14:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'li komutandan terör örgütü SDG'ye övgü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei