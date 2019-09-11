Son Dakika Haberleri: ABD'li komutanlar Akçakale'den ayrıldı
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ABD'li komutanlar Akçakale'den ayrıldı

1 saat önce

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, Şanlıurfa'da bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ndeki temaslarını tamamladı.

ABD'li komutanlar Akçakale'den ayrıldı, System.String[]

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, Şanlıurfa'da bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ndeki temaslarını tamamladı.

Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge kapsamında dün Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nı ziyaret ederek çeşitli görüşmeler yapan Korgeneraller Stephen Twitty ve Thomas Bergeson ile beraberindeki ABD heyeti, bugün de Akçakale ilçesinde temaslarda bulundu.

ABD heyeti, ilçedeki 3. Hudut Alay Komutanlığında oluşturulan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde TSK heyetiyle görüşme yaptı.

Korgeneraller Stephen Twitty ile Thomas Bergeson, buradaki temaslarının ardından şehir merkezine geçti. Heyetin temasları esnasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Akçakale, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:54 Kaynak: AA
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